Saudische vrouwen mogen binnenkort autorijden

De kansloze missie van de kampioen van Nederland op het hoogste podium van Europa kreeg vanavond in het zuiden van Italië een voorspelbaar vervolg. In Stadio San Paolo was Feyenoord ook de speelbal van Napoli, dat zich iets coulanter dan wel domweg minder krachtig toonde (3-1) dan Manchester City twee weken geleden in De Kuip (0-4).