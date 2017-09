Saudische vrouwen mogen binnenkort autorijden: 'Ik dank God voor dit goede nieuws'

Ze komt net uit haar werk als we bellen. Baatia, alleenstaande moeder van twee, runt een sportschool in Jeddah. Al juicht ze de ontwikkelingen toe, zelf heeft ze er nooit actie voor gevoerd. “We kijken hier uit naar meer veranderingen waar vrouwen steun aan hebben. Doen wat je wilt doen als vrouw is hier erg, erg moeilijk.”

Een vrouw heeft in Saudi-Arabië toestemming van een man nodig om ergens heen te gaan, legt ze uit. Het zogeheten voogdijschap. “Ik ook, als volwassen onafhankelijke vrouw, in een baan waarvoor ik veel onderweg ben. Eerst moest dat van mijn echtgenoot komen, sinds de scheiding van mijn vader, en nadat hij een paar maanden geleden is overleden, moet ik daarvoor bij mijn oom zijn.” Of ze dat graag ziet veranderen? “Dat laat ik in het midden.”

'Als God het wil' gaat Baatia haar rijbewijs halen

Op haar Instagramaccount deelt ze dagelijks foto’s en filmpjes van haar fitnessoefeningen. “Ik wist eerst niet of het wel kon, zonder hoofddoek enzo - je weet hoe conservatief een deel van de maatschappij hier is.” Maar het viel mee. “Ik krijg veel steun. Slechts een enkele keer wijst iemand me erop dat ik me moet bedekken. Hier in Jeddah kun je ook gewoon op straat zonder hoofddoek lopen. Niemand die je achterna komt.”

"Als God het wil”, zegt ze, gaat ze meteen een rijbewijs halen. "Maar dat duurt nog wel een jaar. Ik denk dat ze het langzaam introduceren om tegenstanders eraan te laten wennen." Niet dat zij, als vrouw die zich een eigen chauffeur kan veroorloven, er veel gebruik van zal maken. Lachend: “Ik moet er niet aan denken dat ik zou moeten autorijden, of bijvoorbeeld een parkeerplek zou moeten zoeken. Dat lijkt me zo’n gedoe. Ik wil gewoon afgezet worden voor de deur, klaar.

“Maar daar gaat het niet om: Wie weet waarvoor het nog eens handig is. Ik heb graag mogelijkheden in het leven. En het is fijn om daarbij niemand nodig te hebben.”