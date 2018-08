Saudische raket treft een bus met kinderen in Jemen

Volgens een gezondheidsdienst in de noordelijke provincie Sa’dah zijn er bij die verschillende aanvallen zeker 43 doden en 61 gewonden gevallen. Bij een ervan is een bus met kinderen geraakt, bevestigt het Internationale Comité van het Rode Kruis.

Medewerkers van Save the Children in Jemen zeggen dat de leerlingen na een picknick op weg waren naar school, en dat de chauffeur de bus even stil had gezet om wat te drinken. Op dat moment zou de aanval hebben plaatsgevonden.

Volgens de internationale coalitie onder leiding van Saudi-Arabië ging het om een operatie tegen de Houthi-rebellen die drie jaar geleden de macht overnamen in Sanaa. Een woordvoerder noemde het een legitieme militaire operatie die volgens internationale humanitaire wetgeving is uitgevoerd. De Houthi’s zouden eerder een raketaanval hebben uitgevoerd op het zuiden van Saudi-Arabië.

Het zijn de burgers van Jemen die de prijs van de oorlog betalen, niet de strijdende partijen Sylvia Ghaly, Save the Children

Drukke markt Met de aanvallen toont de internationale coalitie volgens Houthi-woordvoerder Mohammad Abdul-Salam ‘duidelijke veronachtzaming van burgers’. De bus met kinderen stond op een drukke markt in de stad Sadaa. De laatste weken laait het conflict in Jemen op. In de havenstad Hodeidah zijn de bombardementen hervat. Volgens hulporganisaties wordt de luchthaven in de hoofdstad Sanaa gemiddeld eens per twee weken getroffen door een bom. De Norwegian Refugee Council en CARE International zeggen dat de coalitie de afgelopen jaren 56 luchtaanvallen heeft uitgevoerd op het vliegveld. Save the Children wil een onafhankelijk onderzoek naar de toedracht van de laatste luchtaanval en naar andere recente aanvallen op burgerdoelen als scholen en ziekenhuizen. Volgens de hulporganisatie is er een ‘zorgelijke stijging’ van dit soort aanvallen gaande, zonder dat daders ter verantwoording worden geroepen. “De aanval is het zoveelste voorbeeld van de openlijke schendingen van het internationaal humanitair recht in de afgelopen drie jaar”, zegt Sylvia Ghaly van Save the Children in een persverklaring. “Het zijn de burgers van Jemen die de prijs van de oorlog betalen, niet de strijdende partijen. Dit kan niet onbestraft blijven.”

