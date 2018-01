Saudische overheid brengt rijken samen in hotel en neemt 86 miljard euro af

De Saudische autoriteiten zeggen dat de plukacties, die zijn opgezet door de jonge kroonprins Mohammed bin Salman, onderdeel zijn van een grootschalige anticorruptiecampagne. Maar er lijkt ook sprake te zijn van afpersing.

De verdachte prinsen en zakenlui komen pas vrij als ze hun bezittingen opgeven en geheime banktegoeden prijsgeven

"Het gaat onder meer om onroerend goed, commerciële entiteiten, effecten en contant geld", liet de Saudische procureur-generaal gisteren weten. Inmiddels zijn voor zover bekend ruim honderd mensen vrijgekomen. Volgens de autoriteiten zitten er nog 56 verdachten vast. De meesten komen pas vrij als ze hun bezittingen opgeven en hun geheime banktegoeden hebben prijsgegeven. De beroemde zakenman Alwaleed bin Talal, die ook in het hotel vastzat, kwam deze week vrij. In zijn eerste interview na zijn vrijlating maakte hij een verwarde indruk. Hij prees het regime en zei dat er geen sprake was van druk.

Een aantal verdachten zou van het hotel zijn overgebracht naar een gevangenis, omdat ze weigerden schuld te bekennen en een 'schikking' te treffen. Zij verschijnen mogelijk later voor de rechter.