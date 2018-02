Saudische kroonprins zet mes in leger

De Saudische koning Salman - de vader van MbS - heeft het hoofd van de landmacht en dat van de luchtverdediging ontslagen om nog onduidelijke redenen, maar het vermoeden bestaat dat het alles te maken heeft met de tegenslagen in Jemen. De Saudiërs zijn er na bijna drie jaar nog niet in geslaagd om de Houthi-rebellen in Noord-Jemen te verslaan, terwijl die oorlog aanvankelijk nog zo makkelijk leek.

Lees verder na de advertentie

Wat al deze verschuivingen gaan betekenen voor de Jemen-oorlog is onduidelijk

Meer dan tienduizend Jemenieten zijn gedood sinds de Saudische interventie, hongersnood dreigt voor miljoenen mensen en op verschillende plekken in het land vinden epidemieën plaats. Daarnaast is de oorlog een financiële kostenpost voor de Saudiërs, terwijl het land stevig moet bezuinigen.

De Saudische legertop moet nu opdraaien voor de tegenslagen in de oorlog - de architect van dit militaire debacle blijft buiten schot. De militaire top zal grotendeels worden vervangen door politieke bondgenoten van MbS. Zo wordt de krijgschef Abdulrahman bin Saleh al-Bunyan ontslagen - officieel is hem verzocht met pensioen te gaan - en vervangen door Faysd bin Hamid al-Rwaili, die eerder eens aan het hoofd stond van de luchtmacht. Verder wordt het hoofd van telecomprovider Saudi Telecom Co. de nieuwe onderminister van defensie.

Wat al deze verschuivingen gaan betekenen voor de Jemen-oorlog is onduidelijk. De Saudische regering lijkt nog steeds te geloven in de overwinning. Kroonprins MbS zei vorig jaar mei in een interview met de Saudische zender Al-Arabiya dat zijn land de Houthis en hun bondgenoten ‘binnen een paar dagen’ kan ‘elimineren’.