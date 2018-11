Saudische kroonprins offert zijn vertrouwelingen op

Alle trucs en manoeuvres van de Saudische regering om de aandacht voor de moord op Jamal Khashoggi af te leiden zijn mislukt. De Saudische autoriteiten grijpen nu naar zwaardere middelen. Aanklagers eisen nu de doodstraf voor vijf leden van het doodseskader, die onderdeel waren van het vijftienkoppige moordcommando. Daarnaast zijn vijf regeringsfunctionarissen ontslagen, die tevens een uitreisverbod opgelegd kregen.

Het lijkt de zoveelste wanhoops­poging van Riyadh om de vermoedelijke opdrachtgever af te schermen: kroonprins Mohamed bin Salman (MbS). De openbaar aanklager Shalaan al-Shalaan zei dat MbS niets wist van de moordoperatie. Khashoggi zou volgens de aanklager zijn vermoord door de injectie van een dodelijk middel, waarna hij in stukken is gesneden. Zijn lichaam zou aan een ‘lokale medewerker’ zijn overgedragen.

Of daarmee de doofpot dicht blijft, zal afhangen van Turkije. Dat land beschikt over veel informatie omtrent de moord en lekt daar voortdurend gevoelige details over die wijzen op betrokkenheid van de kroonprins. Vorige week deelde Turkije bijvoorbeeld al geluidsopnamen van de moord met verschillende landen, waaronder Amerika en Frankrijk.

Nieuwe informatie Als Turkije na de terechtstelling van de moordenaars weer met nieuwe informatie komt waaruit de betrokkenheid van de kroonprins blijkt, zijn er niet veel mensen meer over op wie hij de schuld kan afschuiven. Aan de andere kant zullen, wanneer de vijf verdachten geëxecuteerd worden, er vijf mensen minder zijn die tegen hem kunnen getuigen. Het reisverbod dat verschillende functionarissen opgelegd kregen, kan ook bedoeld zijn om te voorkomen dat zij bescherming zoeken in het buitenland en gevoelige informatie openbaar maken over de moord. Het reisverbod dat verschillende func­ti­o­na­ris­sen opgelegd kregen, kan ook bedoeld zijn om te voorkomen dat zij bescherming zoeken in het buitenland en gevoelige informatie openbaar maken over de moord Een van de mensen die een reisverbod kregen is Saud al-Qahtani, de voormalig rechterhand van de kroonprins. Hij stuurde tot voor kort Saudische journalisten aan, en stond erom bekend Saudische gebruikers van bijvoorbeeld Twitter nauwlettend te monitoren op onwelgevallige meningen. Volgens de Turken zou de vertrouweling van MbS persoonlijk betrokken zijn geweest bij de moord op Khashoggi en hebben geprobeerd hem over te halen terug te keren naar Saudi-Arabië. Toen Khashoggi weigerde, zou hij naar verluidt op instigatie van Qahtani zijn omgebracht. De Verenigde Staten maakten gisteren bekend dat de tegoeden van een aantal Saudische moordverdachten bevroren zullen worden. Daarmee lijkt Amerika genoegen te nemen met de Saudische versie, want de sancties treffen geen zittende regeringsfunctionarissen. De Amerikanen willen vooral naar de toekomst kijken en verzochten Saudi-Arabië te stoppen met de repressie van ‘politieke dissidenten en journalisten’.

