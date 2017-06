Saudi-Arabië verontschuldigt zich voor gedrag bij minuut stilte

Er werd een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers van de aanslag in Londen, maar de spelers gingen niet in de middencirkel staan. Sommige internationals van Saudi-Arabië liepen tijdens die minuut naar hun plek in het veld. Een speler strikte zijn veters. Sommigen stonden en hielden zich overigens wel stil. De Australische supporters konden de actie niet waarderen en floten de voetballers van Saudi-Arabië uit.

De voetbalfederatie laat nu weten: “De voetbalfederatie van Saoedi-Arabië veroordeelt alle acties van terrorisme en extremisme en wil oprecht mededogen tonen richting de families van de slachtoffers en het Verenigd Koninkrijk. Het was niet de intentie van de spelers om zich niet respectvol op te stellen.”

Een woordvoerder van de Australische voetbalbond suste het relletje gisteren al. Volgens hem was vooraf al duidelijk dat de Saudi’s niet gearmd in de middencirkel zouden staan. “Iedereen was het eens met de minuut stilte, maar ons is verteld dat een dergelijke minuut stilte niet gebruikelijk is in hun cultuur. Zij zouden ons eerbetoon respecteren, maar alvast hun plek op het veld innemen.”

Bij Saudi-Arabië is Bert van Marwijk de bondscoach, met Mark van Bommel als assistent. Volgens Van Marwijk was gebrekkige communicatie de oorzaak van de mislukte uitvoering van de minuut stilte. Spelers en technische staf van het Arabische land werden donderdag in Adelaide pas vlak voor het begin van het duel op de hoogste gesteld van het geplande eerbetoon.

Mark van Bommel reageerde gisteren op Twitter met een geïrriteerde tweet. Volgens hem was het ongelooflijk dat zij zich moesten verantwoorden na ‘manipulatie van de beelden’. “Zie foto”, schreef hij. “Technische staf stond gewoon bij minuut stilte.”

Saudi-Arabië verloor de uitwedstrijd tegen Australië overigens met 3-2. Australië kwam daardoor in groep B van de Aziatische kwalificatiezone op gelijke hoogte met Saudi-Arabië. Beide landen hebben na acht wedstrijden zestien punten en delen de tweede plaats.

Koploper Japan heeft ook zestien punten, maar speelde een duel minder. De Japanners moeten dinsdag op bezoek bij Irak.

