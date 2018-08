Saudi-Arabië duldt geen kritiek, dus zet het Canada in de strafbank

De Canadese ambassadeur in Saudi-Arabië moet vertrekken, de vluchten naar Canada zijn geannuleerd, de Saudiërs sluiten voorlopig geen deals meer met Canada en de studiebeurzen van Saudiërs die in het Noord-Amerikaanse land studeren worden ingetrokken.

Het conflict begon toen de Canadese minister van buitenlandse zaken donderdag op Twitter Saudi-Arabië opriep tot de onmiddellijke vrijlating van een aantal vrouwenrechtenactivisten. Die oproep schoot het ultraconservatieve koninkrijk in het verkeerde keelgat. Het Saudische ministerie van buitenlandse zaken beschuldigde Canada van inmenging, en dreigde zich te zullen mengen in Canadese aangelegenheden als Ottawa ‘nog een stap’ zet.

9/11

De diplomatieke rel werd nog eens vergroot toen een aan het Saudische regime gelieerde organisatie een foto plaatste op Twitter van een vliegtuig van Air Canada boven de CN Tower in Toronto, met als bijschrift: 'Zoals het Arabische gezegde luidt: Hij die zich met andermans zaken bemoeit zal dingen aantreffen die hem niet bevallen'. De foto van een vliegtuig boven een gebouw en de waarschuwing wekten associaties op met de aanslagen van 11 september 2001, waarbij vijftien Saudiërs betrokken waren. De tweet werd later verwijderd en er volgde excuus.

De Saudische maatregelen blijven echter van kracht. Het is nog onduidelijk of Saudi-Arabië ook bestaande contracten tussen de twee landen zal ontbinden. In ieder geval zullen ze beide schade lijden. Van alle olie die Canada jaarlijks gebruikt is 10 procent afkomstig uit Saudi-Arabië. Omgekeerd levert Canada veel wapens aan Saudi-Arabië. Onlangs sloot een Canadees bedrijf nog een wapendeal ter waarde van 15 miljard dollar met het ultraconservatieve koninkrijk. Het gaat om pantservoertuigen die gebruikt worden in de strijd in Jemen, een oorlog waarin meer dan tienduizend mensen zijn omgekomen.

Saudi-Arabië staat niet alleen. De Arabische Golfstaten, met uitzondering van Qatar, kozen onmiddellijk partij voor Saudi-Arabië. Westerse landen hielden zich afzijdig. De Amerikaanse regering liet weten dat het ‘op de hoogte’ was van het conflict en zei dat beide landen bondgenoten zijn van de VS.