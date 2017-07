Sari van Veenendaal, jongleur tussen de doelpalen

Ze vindt zichzelf geen 'gekke keeper' al beseft Sari van Veenendaal wel dat een onderdeel van haar voorbereiding op een wedstrijd ietwat bijzonder is. Vlak voordat de sluitpost van het Nederlands vrouwenteam het veld op gaat, staat ze in de kleedkamer te jongleren. Het liefst met jongleerballen, maar desnoods ook met rolletjes tape, flesjes of appels.

Van Veenendaal (27) ontwikkelde die tik, of noem het een gewoonte, toen zij zich in 2015 meldde bij Arsenal. Ze kende niemand bij de Londense club en ze merkte al snel dat de spanning in haar lijf vele malen groter was dan bij haar vorige werkgever, FC Twente. En dus bedacht ze een manier om de spanning voor de wedstrijd te verminderen.

"Uiteindelijk kwam ik erop uit om met wat dingen te gooien", zegt de in Nieuwegein geboren keeper, die donderdag Nederland in de race hield tegen Denemarken en gekozen werd tot beste speler van het veld. "Ik moest me daarbij zo focussen op wat ik deed dat ik weinig tijd had om na te denken. Het hielp me serieus om met de spanning om te gaan."

Met snelle reflexen en moedige acties hield ze voor de tweede keer dit EK de nul

Circusact Ze kan inmiddels vier ballen in de lucht houden ('met vier rolletjes tape lukt dat niet'), maar doet haar kunstje meestal met drie ballen. "Natuurlijk keken mijn ploeggenoten mij in het begin vreemd aan", lacht Van Veenendaal. "Maar later vonden ze het wel leuk en begonnen ze dingen erdoorheen te gooien of ballen af te pakken. Zo kreeg ik ook een goede binding met hen." Ook bij het Nederlands team voert Van Veenendaal voor wedstrijden haar circusact op. "Ik zie het als een soort gereedschap of bijgeloof", zegt de jongleur tussen de palen. "Het is niet zo dat er op het veld niets lukt als ik het een keer oversla. Als er niet veel tijd is, schiet het er weleens bij in. Maar het is iets vertrouwds geworden dat bij mij past." Sari van Veenendaal zwaait naar het publiek na de overwinning tegen Denemarken © Getty Images Tegen Denemarken demonstreerde Van Veenendaal dat ze ook met één bal veel in haar mars heeft. Met een aantal fraaie reddingen behoedde ze Nederland voor minimaal een gelijkspel. Met snelle reflexen en moedige acties hield ze voor de tweede keer dit EK de nul. Van Veenendaal moest haar onverschrokkenheid wel bekopen met een lichte blessure. Met verband om de rechterkuit stapte ze de spelersbus in. Bij vlagen komt de beste Sari voorbij. Die Sari moet ik constant worden en daar ga ik hard aan werken Sari van Veenendaal "Ik voelde dat het team mij nodig had", aldus Van Veenendaal die na het WK van 2015 in Canada Loes Geurts afloste als eerste keeper van de nationale ploeg. Tot die tijd moest ze zich schikken in de rol van reserve. "Dat was lastig, maar elke keeper weet hoe het is om op de bank te zitten. Dat hoort bij het keeper zijn. Maar hoe hoger je komt, hoe moeilijker dat wordt."

De beste Sari Van Veenendaal heeft niet de geijkte route gevolgd naar de top, als die al bestaat. Ze begon laat met voetballen, speelde lang met de meisjes en ging laat op hoog niveau voetballen. Op haar zeventiende kreeg Van Veenendaal voor het eerst keeperstraining, bij FC Twente, de club waar ze in 2010 na twee seizoenen FC Utrecht terechtkwam. Voordat ze in 2011 bij Oranje kwam had ze nooit eerder in een vertegenwoordigend elftal gespeeld. "Geen weg waarvan men zegt: zo ga je naar de top." "Bij Twente heb ik goede trainers meegemaakt. Roy Elferink en vooral Sander Boschker hebben mij het laatste zetje gegeven richting de top. In het eerste jaar bij Arsenal had ik een trainer die heel streng was. Volgens hem deed ik echt helemaal niets goed. Dat was even wennen, maar dat heeft mij wel gehard in het keeper zijn." Van Veenendaal heeft haar contract bij Arsenal met een jaar verlengd. In Noord-Londen gaat ze na het EK hard aan de slag om haar doel te verwezenlijken: de beste Sari worden. "Ik laat nu vaak de goede Sari zien en bij vlagen komt de beste Sari voorbij. Die Sari moet ik constant worden en daar ga ik hard aan werken." Op het EK is er maar een Sari, de beste: met drie ballen en met één.

