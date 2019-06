Sari van Veenendaal is terug als eerste keus onder de lat na een voetbaljaar van hoogte- en dieptepunten

In een voetbaljaar waarin hoogte- en dieptepunten elkaar afwisselden, bleef Sari van Veenendaal vasthouden aan haar levensmotto: wie wil je zijn, waar wil je staan en wat voor keeper wil je zijn? In de perioden dat het tegenzat, stelde de aanvoerder van de Nederlandse voetbalvrouwen zich scherpe doelen. En bleef ze zichzelf de vraag stellen: Hoe kan ik die doelen bereiken zonder invloeden van buitenaf?

Eind vorig jaar raakte Van Veenendaal door een blessure haar plaats onder de lat bij Arsenal kwijt. Dat had ook gevolgen voor haar positie in de nationale ploeg. Vanwege een gebrek aan wedstrijdritme werd ze gepasseerd door bondscoach Sarina Wiegman. Loes Geurts, teruggekeerd als international, stond op doel tijdens de play-offwedstrijden voor het WK.

Training “Ik heb leukere periodes gekend”, zegt Van Veenendaal (29) over de tijd dat ze genoegen moest nemen met een rol in de anonimiteit. In die maanden concentreerde zij zich op de doelen waarop ze zelf invloed had. “Ik heb toen op elke training het uiterste eruit gehaald. Ik wilde nergens iets laten liggen. Als ik in die tijd een stapje terug had gedaan, was ik zeker niet zo ver gekomen als waar ik nu ben.” Het tij keerde. In de slotfase van de Premier League kreeg ze weer het vertrouwen van Arsenal-trainer Joe Montemurro. In haar vierde jaar in Noord-Londen vierde ze het kampioenschap met de vrouwelijke Gunners. Mede door haar optreden bij Arsenal werd Van Veenendaal begin deze week door Wiegman aangewezen als eerste keeper op het WK in Frankrijk, dat vrijdag van start gaat. En dus verdedigt ze vanavond het doel in de oefeninterland in Eindhoven tegen Australië.

Focuspunten “Het is uiteindelijk goed afgesloten”, zegt Van Veenendaal. Kampioen worden met Arsenal en spelen op het WK, dat waren de doelen waar ze altijd in bleef geloven. “Als het iets minder gaat, moet je in de gaten houden waar je focuspunten liggen. Ga je mee in wat er om je heen gebeurt, of blijf je bezig met wat je zelf voor ogen hebt? Dat heb ik goed gedaan, in de schaduw heb ik mij ontwikkeld.” Van Veenendaal erkent dat de opluchting groot was toen Wiegman haar aanwees als keeper voor het WK. Na het gewonnen EK in Nederland, met Van Veenendaal als onbetwiste nummer één, stopte Geurts (33) als international om zich vorig jaar weer bij de bondscoach te melden. Zo kreeg Van Veenendaal, op het WK weer ‘gewoon’ aanvoerder, er plots een serieuze concurrent bij.

Doorstroming “Ik heb altijd veel respect voor Loes gehad en dat is niet veranderd”, aldus Van Veenendaal. Concurrentie is goed. Zo ziet ze in Lize Kop, de derde doelvrouw in de WK-selectie van Wiegman, een serieuze concurrent voor de toekomst. “Dat is wat we willen. Niet dat we over vijf jaar zeggen: jongens dit was het. We willen dat er doorstroming komt en soms, zoals nu met Loes, komt de doorstroming van boven.” Van Veenendaal begint in Frankrijk aan haar tweede WK. Vier jaar geleden was ze in Canada onder de toenmalige bondscoach Roger Reijners tweede keus achter Geurts. In het eerste duel met Nieuw-Zeeland raakte Geurts geblesseerd en mocht Van Veenendaal het doel verdedigen tegen China. “Na die wedstrijd wist ik het zeker: dit is wat ik wil, keepen in dit shirt.” Na het WK in Canada tekende Van Veenendaal een contract bij Arsenal, de club die ze na vier jaar gaat verlaten. Na het beantwoorden van een tweetal vragen – Wat wil ik? en Wat kan ik? – besloot ze het avontuur in Londen af te sluiten. “We zaten niet meer op dezelfde golflengte.” Over haar nieuwe bestemming kan (of wil) ze niets zeggen. Na het WK komt er duidelijkheid over haar toekomst. “Nu draait alles om Oranje.”

