Sardijnse tomatensalade

Gebruik het liefst zoveel mogelijk verschillende tomaten om het zo mooi en lekker mogelijk te maken: pruim-, kers-, tros-, vleestomaten... wat er allemaal maar voorhanden is aan smakelijke soorten van tomaten.

De karakteristieke smaken van het eiland Sardinië (venkel, sinaasappel, munt, groene olijven) geven de salade een verrassende draai, en met tonijn en brood maak je er een volledig maal van.

2 blikjes tonijn in (olijf)olie

(Hoofdgerecht voor 4 of 5 personen)

Bereiden:

Snij de ui heel dun in halve ringen en schep ze om met 3 eetlepels van de rode wijnazijn. Schaaf de venkelknol in ragfijne plakjes; bewaar het groen. Snijd de tomaten in stukken/helften/plakken.

Hak de munt en peterselie grof. Ontpit de olijven. Roer de mosterd, sinaasappelrasp en het sap, 2 eetlepels azijn, 60 milliliter olijfolie, een mespunt zout en flink wat peper door elkaar tot een lobbige dressing. Spoel de uiringen af en dep ze goed droog.

Meng in een grote, wijde schaal de tomaten, ui, venkel, olijven en dressing door elkaar. Verdeel de tonijn, venkelgroen, munt en peterselie over de salade.

Serveer met 8 flinke sneden ciabatta of een ander Italiaans brood. Rooster het brood knapperig en wrijf het dan stevig in met knoflook. Druppel er wat olijfolie over.

Variatie: vervang de tonijn door parten hardgekookt ei of grof geschaafde pecorino.