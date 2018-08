Sanne Wevers oppermachtig op de balk, maar nog lang niet uitgeleerd

Sanne Wevers raadt alle topsporters aan het boek ‘Relentless’ (‘Meedogenloos’) van Tim S. Grover te lezen. De oud-coach van onder anderen de Amerikaanse basketballers Kobe ­Bryant en Michael Jordan beschrijft daarin hoe hij voortdurend op zoek is naar manieren om de allerbeste sporters nog beter te maken. Van goed naar beter tot onverslaanbaar. En dat vindt Wevers, sinds vandaag Europees turnkampioene op de balk, een machtig interessant proces.

Na het olympisch succes in Rio de Janeiro, goud op balk, raakte Wevers (26) verzeild in een wereld die ze niet kende. Iedereen wilde wat van haar en ze raakte het contact met zichzelf kwijt. Eind 2017 ging ze op zoek naar wie ze eigenlijk echt was, ze wilde weer zichzelf zijn. “Je wilt niet dat jouw identiteit gecreëerd wordt door de buitenwereld”, zei Wevers na haar met goud bekroonde oefening in de SSE Hydro Arena in Glasgow.

Een wake-up call

De turbulentie die na Rio haar leven uit balans bracht, had ook consequenties op haar sportieve prestaties. Op de EK van vorig jaar in Cluj werd Wevers vijfde, een paar maanden later vergat ze op de WK in Montreal een element, waardoor ze zich niet plaatste voor de balkfinale. Dat was een ­wake-up call, tot hier en niet verder. “Daarna probeerde ik weer die obsessie, in positieve zin, te creëren die nodig is om in de topsport het hoogste te bereiken. Ik heb altijd het vertrouwen gehad dat er, door de manier waarop ik met mijn sport bezig ben, weer iets moois zou komen.”

Vóór de Europese kampioenschappen in Glasgow merkte de in Heerenveen wonende Oldenzaalse dat ze eindelijk weer lekker in haar vel zat. Op de NK in Rotterdam werd haar oefening op balk beloond met een score van 14.367 en vorige maand turnde ze tijdens de Thialf Challenge in Heerenveen een oefening, die door bondscoach Gerben Wiersma ‘waanzinnig’ werd genoemd. Ook de juryleden vonden dat en honoreerden het kunststukje met 14.750.

In de SSE Hydro Arena, waar Nederland zich op de mondiale titelstrijd van 2015 plaatste voor de Spelen in Rio, viel alles op zijn plek. Tot opluchting van Wevers, want het moet op dat ene moment allemaal wel kloppen. “Ik vind het heel interessant hoe de topsport werkt en welke mentale vaardigheden je moet hebben om onder druk te presteren”, zei ze. “Hoe worden de besten toch altijd weer beter, niet alleen in de topsport, maar ook bijvoorbeeld in het bedrijfsleven. Ik lees daar veel over en vind het leuk om dat uit te zoeken. Het is moeilijke materie.”