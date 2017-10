Sanne Wevers mist balkfinale door rekenfout

Improviseren is haar grote talent. Als er iets in de balkoefening van Sanne Wevers mislukt, heeft de olympisch kampioene altijd een plan B klaar. En als plan B mislukt, stapt ze over naar plan C. Tussen alle salto’s en pirouettes door rekent ze razendsnel uit welk acrobatisch element ze moet doen om de fout te corrigeren.

Gisteren ging het in de kwalificaties op de wereldkampioenschappen in Montreal toch mis. Door een fout in het begin van haar oefening moest ze in een latere fase een zogenaamd ‘achterwaarts element’ inhalen. Maar haar hoofd raakte zo verstrikt in alle verschillende noodscenario’s, dat ze het vergat.

Een dure fout. Wevers, die WK-zilver won in 2015, miste daardoor de finale. De regerend olympisch balkkampioene kreeg voor de fout 0,5 punt aftrek, waardoor ze op een lage totaalscore uitkwam: 12.733. Haar uitgangswaarde, de moeilijkheid van de oefening, was ‘slechts’ 5.00 punten waard. Wat ze deed, voerde ze wel netjes uit. Voor de uitvoering werd ze gewaardeerd met 7.733 punten.

Door haar misrekening had Wevers een wonder nodig om nog naar de finale te gaan, omdat de sterke Amerikanen en Chinezen ook nog in actie moesten komen. Zo’n zes uur nadat ze zelf in actie was gekomen werd ze uit de finale gewipt door de Japanse Asuka Teramoto die over haar score heen ging. “Dit komt wel even heel hard binnen”, sprak Wevers na de wedstrijd. “Ik heb gewoon een misrekening gemaakt. Dat is superjammer.”

Na iedere Olympische Spelen wordt het beoordelingssysteem onder de loep genomen. Wat de jury mooi vindt, wordt voortaan beter beoordeeld. Wat ze liever niet zien, wordt harder afgestraft. In de nieuwe code wordt elk foutje geteld. De jury wil niet meer zien dat turnsters stil staan voordat ze aan het volgende acrobatische hoogstandje beginnen. Alles moet vloeiend doorlopen.

Haar sierlijke vloeroefening met veel danselementen, beoordeeld met 13.033, leverde haar op Twitter wel een compliment op van de Amerikaanse turnlegende Nastia Liukin, die Thorsdottir ‘fantastisch’ noemde. Voor een finaleplek was het niet genoeg voor de turnster die op de Olympische Spelen in Rio met een negende plaats op de meerkamp een geweldige prestatie leverde.

Maar volgens Eythora Thorsdottir, die gisteren zelfs nog boven Wevers scoorde op balk maar ook de finale niet haalde, is de nieuwe manier van beoordelen eerder een strafexpeditie geworden. “Het lijkt er nu op alsof we alleen maar turnen om afgestraft te worden”, zei ze gisteren. Thorsdottir, die veel last had van een ribblessure na een val van twee weken geleden, haalde op balk een score van 12.833. Op vloer landde ze een keer buiten de lijnen.

Daarmee is Wevers het slachtoffer van haar eigen succes. Met een vloeiende oefening vol sierlijke elementen zoals pirouettes veroverde zij vorig jaar zomer de harten van de jury. De nieuwe code is volgens Wevers een ode aan de elegantie waarmee ze in Rio hoog scoorde.

Turnsters niet verder

Tisha Volleman had in Montreal nog lang hoop op een finaleplek op sprong, maar haar score van 14.183 was ook net niet genoeg voor een finaleplaats. Dat betekent dat de Nederlandse turnsters verder niet meer in actie komen op deze WK. Dat is een domper voor de ploeg die het vorig jaar zo goed deed op de Spelen in Rio.

Nu zijn het lagere scores. Sanne Wevers had in de aanloop naar de mondiale titelstrijd al veel moeite met het samenstelling van een nieuwe oefening. In Duiven viel ze enkele weken voor de WK voor het eerst in haar carrière twee keer van de balk af. Ook in de laatste wereldbekerwedstrijd in Parijs moest Wevers een val incasseren.

Thorsdottir denkt dat de scores op balk nog wel iets omhoog zullen gaan de komende jaren. “Omdat dit het eerste WK is onder de nieuwe code zullen ze wel extra streng jureren. Voor nu is het wel jammer. Sommige turnsters doen een prima oefening maar zien dat niet terug op het scorebord. Dat is wennen.”