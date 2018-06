Sanering asbest kan in chaos ontaarden

De rijksoverheid wil asbesthoudende dakbedekkingen weg hebben. Uiterlijk 2024 moet dat zijn gerealiseerd. Dat is een enorme operatie, die dakeigenaren voor grote problemen stelt. Met de operatie zijn miljarden euro's gemoeid en er wordt betwijfeld of de te behalen gezondheidswinst de enorme inspanning wel rechtvaardigt. En er zijn twijfels of de einddatum 2024 zal worden gehaald.

Enorme kosten Een van de grootste problemen is de financiering. Asbestsanering en een nieuw dak kosten voor een particuliere woning tot wel 240 euro per vierkante meter. Lang niet iedere pandeigenaar kan dergelijke bedragen opbrengen. Wat gaat na 2024 gebeuren? Zal achterblijven worden gedoogd? Of zullen mensen met onoplosbare financieringsproblemen gedwongen worden hun woning te verkopen? Beide lijken ongewenst. Handhaving zal de gemeenten met enorme kosten opzadelen. Dat geld kan beter nu worden ingezet om problemen te voorkomen.

Kwaad daglicht Veel eigenaren is het een doorn in het oog dat de overheid met deze afgedwongen operatie honderden miljoenen euro's aan btw binnenhaalt. Ze voelen zich niet schuldig, omdat ze zelden zelf hebben gekozen voor asbest op hun woning. Het zat erop en was een geaccepteerd (en soms aanbevolen) bouwmateriaal. Pas toen de opvattingen veranderden, kwam het materiaal in een kwaad daglicht te staan en nu worden ze met de gevolgen daarvan geconfronteerd. De te betalen btw voelt daarom als een boete, opgelegd door de overheid die medeschuldig is aan het probleem. Daarbij wordt als extra schrijnend ervaren dat de overheidssubsidie een fractie is van wat het de overheid oplevert. Een sigaar(tje) uit eigen doos, dus. Daarom klinkt regelmatig de roep om iets aan die btw te doen. Het is simpel: door de btw op de hele operatie te laten vervallen, dalen de kosten met 21 procent. Dat zou de betaalbaarheid bevorderen. Maar het ministerie van financiën sleutelt ongaarne aan de btw. Tegelijk zou zelfs de meest vergaande btw-maatregel de asbestsanering niet echt bevorderen. Want er zijn meer problemen, naast de financiële. Saneringen moeten collectief worden aangepakt. Als elke huiseigenaar individueel een sanering moet aanbesteden is de chaos compleet. Het organiseren van een saneringsproject van een hele woonwijk eist begeleiding. Bewoners overtuigen, bouwkundige inventarisaties doen, individuele financiële oplossingen vinden, aannemers selecteren, het gaat niet vanzelf.