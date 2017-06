Sandd: Postbezorging kan een stuk goedkoper

Van der Laar heeft zijn plannen in november opgestuurd naar minister Kamp van economische zaken. Kamp laat een extern bureau onderzoek doen naar de stand van zaken op de postmarkt. De resultaten daarvan worden binnenkort naar de Tweede Kamer gestuurd. Sandds plannen worden in die analyse van de postmarkt meegenomen, stelt een woordvoerder van Kamp.

Volgens Van der Laar, die zijn plannen gisteren toelichtte in De Telegraaf, is de huidige postzegelprijs ‘kunstmatig veel te hoog’. “Wij kunnen het goedkoper aanbieden omdat de prijs van PostNL uitgaat van een aantal ficties, zoals het personeel in loondienst, met de voltallige pensioenverplichtingen en overhead. In werkelijkheid loop je helemaal niet tegen deze hoge kosten aan.”

Op de vraag of dat betekent dat Sandd vooral met goedkope flexkrachten wil gaan werken, zei een woordvoerder dat er in het plan is uitgegaan van ‘arbeidskrachten’ en dat er geen gebruik wordt gemaakt van flexibele arbeid. PostNL, dat de inhoud van Sandds plannen niet kent, reageerde sceptisch: “Sandd lijkt te suggereren dat postbezorgers wel zonder fatsoenlijke cao, arbeidsovereenkomst en pensioenvoorziening zouden kunnen”, zei een woordvoerster. “PostNL ziet dat fundamenteel anders.”

De postbezorging moet stipt zijn en rouwbrieven en medische post moeten binnen een dag op hun plek van bestemming zijn

PostNL verzorgt de bezorging van gewone brieven, pakketten (tot tien kilo) en gerechtelijke brieven, maar moet daarbij wel aan verplichtingen voldoen. Het bedrijf moet vijf dagen per week post bezorgen en een minimaal aantal brievenbussen in stand houden. De postbezorging moet stipt zijn en rouwbrieven en medische post moeten binnen een dag op hun plek van bestemming zijn. Op basis van de kosten die PostNL daarvoor maakt, bepaalt de minister de prijs van de postzegel.

Van der Laar lijkt in De Telegraaf te suggereren dat ook Sandd aan al die verplichtingen zal voldoen – en dan een postzegelprijs van 55 cent kan rekenen. Op de vraag of dat zo is, wilde zijn woordvoerder geen ‘ja’ of ‘nee’ zeggen. PostNL wees gisteren ook op die verplichtingen. “Dat soort kosten zitten in de postzegelprijs, waar Sandd voor het snelle gewin maar even aan voorbijgaat.”

Van der Laan stelt verder dat het prijsverschil tussen zakelijke post en post voor particulieren erg hoog is: 18 cent per postzegel tegen 78 cent. Dat grote prijsverschil kan volgens Van der Laan niet worden verklaard doordat die poststromen verschillend worden verwerkt. Sandd heeft ongeveer 20 procent van de postmarkt in handen, PostNL 80 procent.

