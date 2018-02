Samsungbaas na jaar alweer op vrije voeten

Na een jaar in de gevangenis is Sam­sungbaas Lee Jae-yong onverwacht vrijgelaten. Een rechter in Zuid-Korea zette in hoger beroep zijn veroordeling tot vijf jaar celstraf om in een voorwaardelijke straf. Lee was veroordeeld voor corruptie en omkoping van de afgezette president van Zuid-Korea, Park Geun-hye.

Volgens de rechters was Lee's omkoping van de president 'passief'

De uitspraak van de rechter kwam als een verrassing. In Zuid-Korea was eerder geschokt gereageerd op het nieuws dat de Samsung-baas, en andere hooggeplaatsten uit het bedrijfsleven, tientallen miljoenen aan steekpenningen hadden betaald aan een vertrouweling van de voormalige president van het land. Maar volgens de rechters had Lee weinig andere keus dan te betalen: de druk van de president zou zo hoog zijn geweest dat hij niet had kunnen weigeren.

Twaalf jaar cel Volgens het Openbaar Ministerie van Zuid-Korea was Lee echter actief op zoek geweest naar steun, onder andere voor toestemming voor het samengaan van twee dochterbedrijven van Samsung. Daarnaast zou hij getracht hebben om zijn vader, die ondanks zijn tachtig jaar en slechte gezondheid nog altijd de hoogste baas is bij Samsung, uit het zadel te werken. Lee is de kleinzoon van de oprichter van het Samsung-concern. Vorig jaar eiste de openbaar aanklager al twaalf jaar cel tegen Lee, maar hij kreeg vijf jaar opgelegd. Het gerechtshof heeft die straf gehalveerd en voorwaardelijk gemaakt voor een periode van vier jaar. In een reactie op zijn vrijlating bood Lee zijn excuses aan, omdat hij zich ‘niet van zijn beste kant had laten zien’. “Het afgelopen jaar was een waardevolle tijd voor reflectie”, aldus de Samsung-baas.

Discussie De vrijspraak van Lee leidt tot hernieuwde discussie in Zuid-Korea over de macht van de zogenoemde chaebols, de conglomeraten van grote bedrijven wier macht wel erg ver reikt. Toen het schandaal ruim een jaar geleden aan het rollen kwam, gingen miljoenen Zuid-Koreanen de straat op om te demonstreren tegen de nauwe banden tussen de politiek en de ‘republiek Samsung’. Ondanks de lichtere straf kondigde de advocaat van Lee direct aan in beroep te zullen gaan bij het Zuid-Koreaanse Hooggerechtshof. Hij geeft weliswaar toe betalingen te hebben gedaan aan de voormalige president, maar zegt daar nooit iets voor terug verwacht te hebben.