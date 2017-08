Samsung-topman krijgt vijf jaar cel voor machtsmisbruik

Volgens de aanklagers was er voldoende bewijs dat Samsung geld, ter waarde van 38 miljoen dollar, heeft gestort in twee fondsen van ex-president Park, die vanwege ditzelfde schandaal werd afgezet. Ook heeft Samsung de dochter van een vriendin van Park gesponsord met een paard van acht ton.

Het spijt me zeer dat ik voor zoveel teleurstelling heb gezorgd en ik verontschuldig mij Lee Jae-yong tijdens het proces eerder deze maand

In ruil daarvoor zou Samsung politieke steun krijgen voor de fusie van twee dochterondernemingen. Door de twee onderdelen samen te voegen, kon Lee zijn macht binnen het concern vergroten. De tweede man van het concern en kleinzoon van de oprichter van Samsung heeft altijd ontkend dat hij de president om gunsten heeft gevraagd. “Het spijt me zeer dat ik voor zoveel teleurstelling heb gezorgd en ik verontschuldig mij”, zei hij tijdens zijn proces begin deze maand. De aanklagers beweerden dat Lee de schuld op anderen af probeerde te schuiven.

Lee is niet de enige in dit proces die vervolgd wordt. Het proces tegen ex-president Park loopt nog. De vriendin, Choi Soon-sil, zit al drie jaar vast voor corruptie en hangt nog meer celstraf boven het hoofd. Daarnaast worden nog meer hoge functionarissen binnen Samsung onderzocht in verband met het schandaal.

De fraudeperikelen bij Samsung kwamen op het slechtst denkbare moment. Het bedrijf was juist verwikkeld in een andere publicitaire nachtmerrie door problemen met het toestel de Galaxy Note 7. Het toestel kon door een batterijprobleem spontaan in brand vliegen. Ondanks al deze perikelen gaat het Samsung financieel voor de wind.

De advocaat van Lee liet na het vonnis direct weten in beroep te gaan. Lee leidde het concern sinds zijn vader in 2014 met hartproblemen in het ziekenhuis belandde. Vader Lee Kun-hee werd eerder ook al veroordeeld voor betrokkenheid bij corruptie. Hij hoefde zijn straf van drie jaar cel voor verduistering en belastingontduiking vanwege zijn broze gezondheid niet uit te zitten.

