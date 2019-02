Samsung en Huawei komen met smartphones die buigen en niet barsten

Dat is nog meer dan de 2000 euro die de buigzame Galaxy Fold van Samsung gaat kosten. De Huawei is dunner dan de Samsung en heeft een iets groter scherm, zei Richard Yu, hoofd van Huawei’s tak voor consumentenproducten. Vandaar die prijs.

Huawei toonde zijn nieuwste aanwinst op het Mobile World Congress in Barcelona, dat tot en met donderdag honderdduizend bezoekers uit de telecomindustrie trekt. De concurrentiestrijd is er bikkelhard. Niet alleen op het podium proberen internationale merken elkaar de loef af te steken. Achter de schermen speelt het duel China-Amerika.

Chinese Huawei, wegens mogelijke spionage voor de Chinese overheid. Huawei stuurde zowel oprichter Ren Zhengfei als de twee voorzitters Ken Hu and Guo Ping om hun invloed uit te oefenen op potentiële klanten.

Daar stelde de Amerikaanse overheid een hele delegatie tegenover, om industriegroepen en telecombedrijven ervan te overtuigen Huawei te laten vallen als netwerkleverancier voor de volgende generatie mobiel internet. Het gaat onder meer om vertegenwoordigers van de ministeries van defensie, van handel en van buitenlandse zaken. BuZa coördineert de grote lobby-actie tegen Huawei, meldt de Financial Times op basis van meerdere bronnen. De beurs in Barcelona wordt al ‘een Huawei-referendum’ genoemd.

5G-race

De VS proberen vooral Europese landen ervan te overtuigen niet in zee te gaan met Huawei, zoals bijvoorbeeld Australië al eerder heeft besloten. Ondertussen geven de Verenigde Staten gemengde signalen af over de Chinese techgigant. Vorige week tweette president Trump dat de VS in de 5G-race moeten aanhaken door te concurreren, en niet door verder ontwikkelde technologieën te blokkeren. Maar minister van buitenlandse zaken Mike Pompeo liet laatst weten dat landen die Huawei voor kritieke infrastructuur gebruiken niet met de VS kunnen samenwerken.

Naast politieke zijn er commerciële belangen. Volgens een gisteren verschenen rapport van GSMA, een internationale belangenvereniging voor de telecomindustrie, gaat de komende vijftien jaar 2,2 biljoen dollar om in 5G. Deze nieuwe technologie moet de mogelijkheden vergroten voor zelfrijdende auto’s, chirurgie op afstand en fabrieksrobots. Ook wordt het mogelijk om binnen enkele seconden een film te downloaden op een smartphone, met of zonder buigzaam scherm.