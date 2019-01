Samsung duikelt Apple achterna

Vorige week liet techbedrijf Apple beleggers flink schrikken met een winstwaarschuwing, dinsdag verraste concurrent Samsung de markt met een tegenvaller. In het vierde kwartaal zagen de Zuid-Koreanen de winst met 29 procent dalen ten opzichte van een jaar eerder. En zelfs 38 procent vergeleken met het vorige kwartaal.

Lees verder na de advertentie

Een belangrijke reden is volgens Samsung dat datacenters minder chips afnemen dan verwacht. Deze pakhuizen vol ICT-apparatuur zijn steeds belangrijker geworden voor Samsung, vooral die in de VS. Niet alleen liep de vraag terug, ook zijn de prijzen van deze speciale chips gedaald.

Enorme concurrentie Verder zette een ‘stagnerende en zeer competitieve smartphone-markt’ de inkomsten onder druk, aldus Samsung, nog altijd ’s werelds grootste producent van smartphones en halfgeleiderchips. De enorme concurrentie zorgt voor hoge marketingkosten. Marktleider Huawei en drie andere Chinese merken verdelen 78 procent van de Chinese markt, Samsung doet het met een kruimel Het volledige kwartaalverslag komt later deze maand. Het is ongebruikelijk voor Samsung om al een toelichting te geven bij de voorlopige cijfers. Dat doet het nu wel om de onrust te beperken, want beleggers hadden de resultaten een stuk hoger ingeschat. Apple wees bij zijn winstwaarschuwing vooral naar de tegenvallende vraag in China. De economie vertraagt er, mede door het handelsconflict met de Verenigde Staten, en de verkoop van technologische producten is teruggelopen. Kenners noemden de hoge prijzen die Apple vraagt als extra reden. Ook Samsung heeft problemen in China. In 2013 had het nog 18 procent van deze grootste smartphonemarkt ter wereld in handen. Dat aandeel is sindsdien gekelderd naar amper 1 procent. Voorlopig blijft de winst achter, zegt Samsung, maar het belooft beterschap voor de tweede helft van het jaar. Dan komen er nieuwe chips en smartphones op de markt. Hoofdkantoor van Samsung Electronics in Seoul, Zuid-Korea. © EPA

Chinezen verdelen hun markt Chinezen kopen vooral Chinese waar. Marktleider Huawei en drie andere Chinese merken - Oppo, Vivo en Xiaomi - verdelen 78 procent van de markt, volgens onderzoeksbureau Counterpoint. Apple probeert stand te houden met 9 procent. Samsung moet het dus doen met een kruimel. En zo’n Chinese concurrent als Xiaomi is ook een geduchte tegenstander voor Samsung in andere opkomende landen, zoals India en Indonesië. Het scheelt voor de Koreanen dat in de telefoons van concurrenten regelmatig een Samsung-chip zit. Daar halen ze driekwart van de winst vandaan: de geheugen- en computerchips die andere bedrijven van ze kopen. Om die reden heeft Samsung ook baat bij goede verkoopcijfers van Apple. Omgekeerd treft het Samsung dubbel zo hard als de hele markt het lastig heeft. Dat gebeurt nu in China: de smartphonemarkt kromp er in het derde kwartaal van vorig jaar met 8 procent vergeleken met een jaar eerder. Dat het niet lekker gaat, blijkt ook uit Koreaanse overheidscijfers. De uitvoer van chips uit Korea lag in december 17 procent lager dan een jaar eerder. Samsung en een kleinere rivaal SK Hynix domineren deze export.

Van record naar malaise Voor Samsung kwam de operationele winst in oktober, november en december uit op omgerekend 8,5 miljard euro. In de drie maanden daarvoor had Samsung juist een recordkwartaal, met een operationele winst van 13,6 miljard euro. Naast Apple en Samsung stelde ook het Koreaanse technologiebedrijf LG beleggers teleur. Dat kondigde voor het vierde kwartaal een winstdaling aan van maar liefst 80 procent, vergeleken met een jaar eerder.

China-VS Investeerders maken zich zorgen over de afkoelende wereldeconomie. Handelsconflicten versterken dat sentiment alleen maar. Daarom is het in ieder geval positief dat Chinese en Amerikaanse handelsdelegaties maandag en dinsdag in Peking weer om tafel zijn gegaan. Of zij een stap verder komen zal bepalend zijn voor de wereldwijde handel van 2019.

Innovaties Samsung zegt het tij te willen keren met innovaties, door opvouwbare mobieltjes te introduceren, en modellen die geschikt zijn voor 5G, de technologie waarmee je razendsnel kunt downloaden. Ook zet het bedrijf in op kunstmatige intelligentie en op Oled-schermtechnologie. Deze schermpjes zijn niet alleen energiezuiniger dan traditionele LCD-schermen, maar ook buigzamer. Ze barsten dus niet zo snel. Dat moet toch weer nieuwe klanten trekken, denken ze in Seoul.

Lees ook: