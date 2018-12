SamSam-hackers gijzelen ook Nederlandse bedrijven

Het hackprogramma heet SamSam en is een voorbeeld van gijzelsoftware. Daarbij leggen hackers beslag op cruciale bestanden van de computergebruiker en eisen daar losgeld voor. Voorgangers van SamSam waren onder meer WANNACRY en GANDGRAP, hackprogramma’s die de laatste twee jaar stuk voor stuk honderdduizenden computers besmetten. Fox-IT mag niet zeggen welke bedrijven nu door SamSam getroffen zijn. Ook niet hoeveel financiële schade die hebben opgelopen.

Lees verder na de advertentie

SamSam werkt ingenieuzer dan zijn voorgangers. Die maakten zich direct bij binnenkomst in de computer aan de gebruiker bekend. SamSam installeert zich eerst wat dieper in de systemen en kijkt hoe het zich verder kan verspreiden via zwakke delen van een bedrijfsnetwerk. Dan, als alle mogelijk interessante bestanden gevonden zijn en alle back-ups daarvan verwijderd, openbaart het zich. Daarvoor wacht het ook nog tot het bedrijf op zijn kwetsbaarst is, zoals midden in de nacht.

Tot dusver was de hoogste prijs die de hackers vroegen 64.000 dollar

Wachtwoorden raden Hackers installeren SamSam op de ouderwetse manier, bijvoorbeeld door elektronisch heel veel wachtwoorden te raden in de hoop dat de juiste daartussen zit. Slachtoffers hebben dus niet op een malafide mail gereageerd, of op een verkeerde link geklikt. Sinds het programma eind 2015 zijn intrede deed, heeft het ruim 5,9 miljoen dollar buitgemaakt. Driekwart van de slachtoffers woonde in de Verenigde Staten, schreef het Britse IT-bedrijf Sophor afgelopen zomer in een lijvig rapport over de gijzelsoftware. Tot dusver was de hoogste prijs die de hackers vroegen 64.000 dollar. De Verenigde Staten heeft eind november twee mannen uit Iran aangeklaagd, omdat ze sinds 2015 betrokken zouden zijn geweest bij het maken en verspreiden van SamSam. Het gaat om mannen van 34 en 27 jaar. Ze zijn allebei voortvluchtig. De twee verdachten zouden miljoenen hebben verdiend. Twee andere mannen staan op een zwarte lijst, omdat ze het losgeld zouden hebben witgewassen.

Lees ook: