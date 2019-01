Samasource helpt vrouwen en jongeren in Kenia aan een vaste baan

Honderden in gympies gestoken voeten snellen de trappen op en af naar de kantine. De meeste van de overwegend jonge werknemers van datacenter Samasource dragen skinny jeans met een T-shirt, de favoriete kleding van Keniaanse jongeren. De ongeveer 1800 arbeidskrachten van de sociale onderneming komen bijna allemaal uit wijken met lage inkomens in de hoofdstad Nairobi.

Winnie Akinyi (26) groeide op in Umoja, een achterbuurt met veel ongure cafés. Drie jaar geleden kreeg ze een baan bij Samasource, een datacentrum met het hoofdkantoor in de VS.

“Nu woon ik in een middenklassewijk en het leven is beduidend makkelijker geworden”, vertelt ze glunderend. Niet alleen voor zichzelf, ze zorgt ook voor de rest van haar familie. “Ik koop de meeste levensmiddelen en betaal het schoolgeld voor mijn zusje. Ik spaar ook voor een studie, ik wil verder leren. Mijn droom is om op een personeelsafdeling van een groot bedrijf te werken.”

Werknemers van Samasource werken in twee ploegendiensten in grote ruimten in een kantorencomplex langs een drukke weg. De geproduceerde foto’s worden verkocht aan grote bedrijven zoals Google, Microsoft en Yahoo. Gelijksoortige arbeid zou in de VS veel meer kosten aan salarissen dan in Kenia, waar de lonen beduidend lager liggen. Akinyi is tevreden met haar loon van omgerekend ongeveer 200 euro per maand. “Natuurlijk wil je altijd meer, maar soortgelijk werk bij andere bedrijven wordt minder betaald. Bovendien heb ik een baan en dat is goud waard. Ik heb iets op mijn cv staan en dat opent deuren en geeft mogelijkheden voor de toekomst.”

Akinyi’s werk bestaat eruit dat ze foto’s bekijkt op haar computer en vervolgens alles wat ze erop tegenkomt traceert en archiveert. Zoals mensen, auto’s, gebouwen, verkeersborden, straatverlichting en zelfs de lucht waarvan gespecificeerd moet worden of het bewolkt of zonnig is. Dat kan worden gebruikt voor kunstmatige intelligentie zoals een zichzelf besturende auto. Hoe meer data zo’n machine heeft, des te slimmer die wordt.

Jong zijn en een baan scoren in Kenia is een hele prestatie. Ruim 11 procent van de Kenianen tussen 15 en 34 jaar is werkloos. Schoolverlaters en afgestudeerden komen moeilijk aan de bak als ze geen connecties hebben.

Winstoogmerk

Samasource begon als een sociale onderneming zonder winstoogmerk die mensen in aanraking bracht met de digitale ontwikkelingen. Een paar jaar geleden begon de onderneming echter winst te maken. “Toen besloten we een dochteronderneming met winstoogmerk op te richten”, vertelt de Amerikaanse oprichter Leila Janah (36). “Het meerderheidsaandeel is in handen van de sociale onderneming. Een uniek model, want als de zaken goed gaan is de eerste begunstigde de moedermaatschappij waardoor we meer kunnen doen voor onze sociale missie.”

Het is fijn te weten dat je ook morgen een baan hebt. Die zekerheid brengt rust. Teamleider Michelle Mwangi

Janah gelooft dat werk de beste manier is om uit armoede te komen. Met sociaal ondernemen richt ze zich vooral op jongeren en vrouwen, twee groepen met de minste kansen op werk. “Zij kunnen vaak geen hoger onderwijs volgen omdat hun financiële situatie dat niet toestaat. We bieden ze training en werk zodat ze een beter inkomen kunnen krijgen en dat leidt misschien tot terugkeer naar school als ze willen.”

In tegenstelling tot het kabaal dat de jonge werknemers maken in de kantine, is het rustig op de werkvloer. De ramen zijn enigszins verduisterd om het beeld op het computerscherm beter te kunnen zien. Michelle Mwangi (24) zit aan het hoofd van een lange tafel waaraan collega’s razendsnel hun muis bewegen. Mwangi is de teamleidster. Zij had een IT-cursus gedaan na de middelbare school maar het diploma hielp haar niet aan een baan. Een vriendin attendeerde haar op Samasource. Na een korte training in 2015 kon ze aan de slag. “Het is fijn te weten dat je ook morgen een baan hebt. Die zekerheid brengt rust.”

Maar echt rustig was haar leven niet sinds ze bij Samasource werkt. In die tijd is ze getrouwd en kreeg een kind. “Veel vrouwen van mijn leeftijd zijn afhankelijk van ouders of echtgenoten. Ik ben financieel onafhankelijk en dat geeft me veel zelfvertrouwen”, vertelt ze.