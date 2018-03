Salariskwestie ING goed voor Triodos Bank

Een teken, zegt directeur Peter Blom van Triodos, dat er nog altijd veel bewustzijn in de samenleving zit dat het duurzamer kan en moet in het bankwezen. “Dan is zo’n klein zetje soms genoeg om mensen in beweging te krijgen.”

Tegelijkertijd zorgt de nieuwe aanwas de bank in Zeist opnieuw voor het dilemma waar Triodos al een paar jaar tegenaan hikt: lukt het om nieuwe leningen even snel te laten groeien als de de stijging van de toevertrouwde spaarcenten?

Voor het afgelopen jaar is het antwoord op die vraag positief. De kredietportefeuille groeide in 2017 harder dan het spaargeld, en dat was nodig ook. Lukte het Triodos in 2016 om zo’n 64 procent van de toevertrouwde middelen in leningen weg te zetten, vorig jaar klom dat percentage naar 70 procent. Blom: “Maar dat betekent dat we nog altijd zo’n 30 procent van het geld stallen bij de Europese Centrale Bank, waar we een negatieve rente krijgen.” Het percentage mag dus nog flink klimmen, naar 80 tot 90 procent.

Een puur Nederlandse bank is Triodos al lang niet meer. België en het Verenigd Koninkrijk zijn in de ogen van Blom al ‘stabiele, volwassen markten’ voor de bank. In dat laatste land zorgde de introductie van een betaalrekening voor een wat grotere toename van klanten dan normaal. En in Duitsland draait de bank na een lange aanlooptijd inmiddels ook quitte.

De hoop is dat klanten met een hypotheek uiteindelijk overgaan tot het verduurzamen van hun woningen, want ‘in de bebouwde omgeving is nog veel klimaatwinst te halen’, aldus Blom. “We willen ze verleiden, met het bieden van rentekorting bij een beter energielabel, maar ook door ze op kosten van de bank een onderzoek te laten doen naar mogelijkheden tot verduurzaming.” Blom vindt het te vroeg om te zeggen of dat ook werkt: daarvoor geeft Triodos nog niet lang genoeg hypotheken uit. “We zien nog geen trend.”

De kredietverlening groeit vooral hard op het gebied van hypotheken, waar de bank vorig jaar 36 procent meer aan uitgaf. Die hypotheken, waarvan het rentepercentage is gekoppeld aan het energielabel van het huis, daar ziet Blom nog voldoende ruimte voor groei. Waar de meeste Nederlandse banken zo’n 30 tot 40 procent van hun leningen als hypotheken uitzetten, zit Triodos nog op grofweg de helft daarvan met 17 procent. Vooral in Nederland en België groeit Triodos met de financiering van huizen.

Blom erkent dat het tegennatuurlijk voelt om niet te hard te willen groeien, om de rem erop te houden. “Maar het is niet verantwoord om hard te groeien als je dat niet bij kunt benen. Mensen komen naar ons omdat ze impact willen met hun geld en dat willen we waar maken.” Het aantal klanten steeg vorig jaar met 4 procent, fors minder dan voorgaande jaren.

Midden- en kleinbedrijven

De belangrijkste verandering zaten het afgelopen jaar in Spanje. Daar is de bank zo snel gegroeid in duurzame energie dat het aandeel ervan te groot werd. “Meer dan de helft van onze kredietverlening zat daar op een gegeven moment in. We zijn meer gaan focussen op midden- en kleinbedrijven, en inmiddels is het aandeel duurzame energie zo’n 30 procent.”

Voorzichtig is de bank begonnen met kredietverlening in Frankrijk, voorlopig nog onder de vleugels van de Belgische tak. “We testen het water, maar het gaat daar erg goed. Er zijn in Frankrijk weinig vergelijkbare banken en er blijkt behoorlijk vraag naar onze activiteteiten, de kredietverlening groeit er hard.” Als de groei aanhoudt, dan zal Triodos ook in Frankrijk een vestiging willen openen, om ook daar spaargeld aan te trekken.

