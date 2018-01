Salarisdienstverlener: werknemers komen tekort

Werknemers betalen in 2018 minder belasting waardoor mensen met een minimum- of modaal salaris er per maand gemiddeld 7 euro netto op vooruit gaan. Vorig jaar gingen Nederlandse werknemers er met gemiddeld 10 euro per maand iets meer op vooruit. Dit blijkt uit berekeningen van salarisdienstverlener ADP, die voor zo’n 1,4 miljoen Nederlanders maandelijks de salarisstrook verzorgt.

Martijn Brand, algemeen directeur van ADP, noemt 2018 niet het meest enerverende jaar. “Vanwege de politieke situatie van vorig jaar, met lange tijd een demissionair kabinet aan de macht, zijn er vorig jaar geen drastische veranderingen doorgevoerd.” Hierdoor komen werknemers nu eigenlijk iets tekort, vindt Brand. “Vanwege het goede economische tij verwacht je iets hogere lonen, maar door de stilstand in de politiek moeten mensen daar waarschijnlijk een jaar op wachten.”

Grotere veranderingen in salarissen verwacht ADP volgend jaar, hoewel directeur Brand voorzichtig wil zijn met voorspellingen. Brand: “De overheid zegt dat werk moet lonen, en dat zien we met de aanpassingen aan het belastingstelsel ook gebeuren. Op basis van de huidige informatie is de verwachting dat het nettoloon in 2019 verder stijgt, maar daar staat tegenover dat consumpties duurder worden.” De inflatie doet de belastingvoordelen deels of geheel te niet.

De lonen stijgen, maar het houdt niet over. © trouw

Uit de staartjes van ADP blijkt dat werknemers in alle sectoren er in 2019 op vooruit gaan. Alleen lagere inkomensgroepen met werknemers die tot de 1500 euro bruto per maand verdienen gaan er paar euro per maand op achteruit. Dit zijn volgens ADP bijvoorbeeld parttimers die de zogeheten arbeidskorting niet helemaal te gelde kunnen maken.

Bouw doet het beter Gemiddeld gaan werknemers in de bouw er het meest op vooruit in 2018. Personeel in de bouw met een minimum loon van 1456 euro bruto per maand krijgen er maandelijks 12 euro netto bij. De overheid is de enige sector die iets afwijkt van het algemene beeld waardoor ambtenaren er enigszins bekaaid vanaf komen. De kleinste plussen zijn voor rekening van ambtenaren omdat zij komend jaar meer pensioenpremie betalen. Ambtenaren die twee keer modaal verdienen (5787 euro bruto per maand) schieten zelfs ietsjes in het rood. Dit terwijl hoge inkomens in andere sectoren er gemiddeld juist het meest op vooruit gaan vanwege de verlaging van het toptarief. Mensen met een twee keer modaal inkomen verdienen komend jaar gemiddeld 16 euro per maand meer.