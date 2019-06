Salah moet Egypte weer trots brengen tijdens de Africa Cup in eigen land

Mohamed Salah dient op de Afrika Cup het Egyptische elftal op sleeptouw te nemen. De spits van Liverpool won eind mei als eerste Egyptenaar ooit de Champions League. Tijdschrift Time schaarde hem in april onder de honderd invloedrijkste mensen ter wereld. En hij scoorde in zijn eentje bijna evenveel doelpunten voor zijn land als heel de rest van de Egyptische selectie bij elkaar: 39 tegen 46.

Een hoofdprijs met Egypte pakte hij echter nog nooit. Terwijl zijn land met zeven titels toch recordkampioen van het Afrikaanse continent is. Dit jaar moet dus Salah’s jaar worden. Ook al omdat Egypte tijdens deze 32ste editie van het Afrikaanse voetbalkampioenschap gastland is – nadat Kameroen de organisatie vanwege logistieke problemen en politieke onrust terug moest geven. Drie van de eerdere vier keren dat Egypte de Afrika Cup organiseerde, won het land ook de titel.

Toch heeft Salah met Egypte volgens de bookmakers het meest te duchten van Senegal. Dat land staat niet alleen op de wereldranglijst het hoogst van alle Afrikaanse landen (plek 22), het heeft ook die andere uitblinker van Liverpool in zijn gelederen: Sadio Mané. Vooral het afgelopen seizoen, waarin Salah minder uitblonk dan de jaargang ervoor, liet de Senegalese aanvaller zien van een vergelijkbaar kaliber te zijn als zijn Egyptische ploeggenoot. Ook van Mané wordt in eigen land veel verwacht. Senegal won de Afrika Cup nog nooit. Dat moet hij gaan veranderen.

De druk op Salah en zijn teamgenoten is enorm. Zeker nadat het Egypte twee jaar geleden verrassend verloor van Kameroen in de finale. Maar er zijn uiteraard kapers op de kust. Algerije heeft Riyad Mahrez, met 67 miljoen euro de duurste Afrikaanse speler ooit. Marokko is een outsider, met Ajacied Hakim Ziyech in het hart van de ploeg. Voetbalgrootmachten Ghana en Ivoorkust lijken minder sterk dan voorheen. Maar er is nog wel titelverdediger Kameroen van bondscoach Clarence Seedorf.

Verstikkend warm

Hoe hoog het niveau van het voetbal in de Egyptische stadions precies zal kunnen zijn, is nog even de vraag. Het is hoogzomer en verstikkend warm in het woestijnland. De Afrikaanse voetbalbond kondigde deze week aan tijdens elke wedstrijd twee extra drinkpauzes in te lassen zodra het kwik boven de 32 graden komt. Vandaag wordt in Caïro een temperatuur van rond de 37 graden verwacht. Die kan oplopen tot 41 graden volgende week.

Dat het toernooi middenin de zomer valt, komt doordat het dit jaar voor het eerst niet januari maar in juni/juli wordt gespeeld. Zo conflicteert het niet langer met de Europese competitiekalender, waarin de meeste Afrikaanse sterren actief zijn. Ook is het voor het eerst dat er geen zestien, maar 24 landen meedoen. Mauritanië, Madagaskar en Burundi krijgen mede daardoor de mogelijkheid te debuteren.

Voor Egypte staat er meer op het spel dan sportief succes alleen. Na jarenlange politieke instabiliteit als gevolg van de Arabische Lente van 2011 wil het land onder de autoritaire president en oud-legerleider Abdel Fattah al-Sisi bewijzen dat het weer in staat is een groot evenement in goede banen te leiden. Bovendien hoopt Egypte weer meer politieke en economische invloed te krijgen op het eigen continent. Het organiseren van de Afrika Cup lijkt een perfect promotiemiddel.