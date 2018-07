Sagan pakt Frankrijk weer in

Peter Sagan weet dat Peter Sagan graag wordt gezien in Frankrijk. Daarom heeft hij bij zijn teambus een kartonnen bord van zichzelf laten neerzetten. Bijna levensecht, het bord is net iets groter dan de echte Sagan. Maar zo kan wel iedereen die wil, een foto maken van tenminste een Sagan.

De wereldkampioen (28) is terug in de Ronde van Frankrijk, en iedereen mag het weten. Iedereen moet het weten ook, zo lijkt het. Want in alle andere start- en finishplaatsen waar hij tot nu toe is gestart, speelt hij de popster, de vedette, de showman.

Het is nog maar een jaar geleden dat Sagan uit de Tour werd gezet, na een vermeende elleboogstoot naar Mark Cavendish in de eindsprint in Vittel. Dat was een ongekende beslissing van de jury. De wereldkampioen uit de Tour halen, dat vergde enige moed. Sagan accepteerde de beslissing, maar niet de manier waarop over hem werd gecommuniceerd. Hij zou 'gewelddadig' zijn. Kwam daar niet mee aan bij de Slowaak.

Spelletje spelen met journalisten

Dit jaar is hij terug, en de pr-machine draait om revanche te nemen. En goed ook. De ploeg weet wat het Franse publiek wil: naast Sagan allerlei hebbedingetjes. Dus worden er te pas en te onpas petjes uitgedeeld aan fans. Die hoeven er niet eens om te vragen. Ze krijgen een Sagan-petje gewoon in hun handen gedrukt.

Bovendien praat Sagan in interviews opeens veel meer dan hij gewoon was. Waren het voorheen korte zinnen, af en toe niet eens in het Engels, nu babbelt hij vrolijk door en bedankt hij ploeggenoten, concurrenten en zelfs presentatoren. "Thank you for having me", zegt hij als hij op bezoek komt bij de Franse televisie.

Is het de Tour van de rehabilitatie? Steven de Jongh, bij Tinkoff ploegleider van Sagan, ziet het niet zo. "Ik denk niet dat hij anders is dan anders." Ook niet als het gaat om het praten in het Engels. "Dat kon hij altijd al goed. Ik denk dat hij gewoon een spelletje speelde met de journalisten."

Waarom doet hij dat dan nu wel? "Hij heeft er gewoon lol in."