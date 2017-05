Sørensen verliet PVV om ‘stilstand’

Oud-senator Ronald Sørensen verliet de PVV teleurgesteld omdat Geert Wilders zijn plannen blokkeerde om de partij te democratiseren. “Met Geert is er stilstand”, zegt Sørensen, die denkt dat Thierry Baudet de toekomst heeft op rechts. Niet eerder liet de Rotterdammer zich uit over de reden van zijn vertrek.

De oprichter van Leefbaar Rotterdam zegt dat hij Wilders vijf keer benaderd heeft met een voorstel om beperkt leden toe te laten. “Elke keer zei hij: Dat gaan we niet doen. Na de vijfde keer besloot ik niet meer te solliciteren voor een nieuw senatorschap.”

Wilders wil de PVV niet openstellen voor leden, omdat hij bang is zijn grip op de partij te verliezen. Sørensen: “Het is een legitieme angst dat er misschien extreem-rechts binnenkomt als de PVV een ledenpartij wordt.”

Daarom wilde Sørensen een ledenpartij opzetten naar voorbeeld van de Onafhankelijke Senaatsfractie. Die is opgebouwd uit verschillende provinciale partijen, elk met leden. Door in alle twaalf provinciale PVV-fracties zo’n honderd betrouwbare medestanders te werven, wilde Sørensen de minimaal duizend leden verzamelen die nodig zijn om partijfinanciering te ontvangen.

Financiering

De PVV heeft permanent gebrek aan financiële middelen. Volgens Sørensen laat de partij jaarlijks 1,5 miljoen euro partijfinanciering liggen. Om die te ontvangen, moet een partij naast duizend leden ook een jongerenafdeling en een wetenschappelijk bureau oprichten. De oud-senator sluit niet uit dat Wilders via een omweg alsnog zijn plan wil uitvoeren, nu hij heeft aangekondigd per provincie in vijf gemeenten mee te doen aan de raadsverkiezingen van 2018. “Dat zou goed zijn, dan wordt hij eindelijk pragmatisch.”

Een eerste publieke oproep voor meer partijdemocratie deed hij in 2014 in het AD. Die zou besproken worden in de fractie, maar er gebeurde niks mee, zegt Sørensen. “Toen ze me in 2015 vroegen voor een tweede periode in de Eerste Kamer, zei ik nee. Ik wil ook weleens met vakantie.”

Sørensen is niet de eerste PVV’er die de partij verliet na een vergeefse poging die te democratiseren. Ook Hero Brinkman vertrok, hij wilde een jongerenafdeling oprichten en de PVV openstellen voor leden, na een uitgebreide screening.

Sørensen zegt dat hij Wilders ‘zeer erkentelijk’ is voor zijn senatorschap, maar dat hij geen toekomst ziet in de PVV. “Als je ziet hoeveel steun Le Pen in Frankrijk krijgt, dan zou Wilders in Nederland makkelijk 35 zetels kunnen halen.” Bij de vorige verkiezingen haalde de partij twintig zetels. De kiezer ziet dat de PVV nooit invloed zal krijgen, zegt Sørensen. “Het is veel geblaat, weinig wol. Mensen stemmen uit arren moede op de VVD. Er moet iets gebeuren op rechts.”