Ryanair schrapt 400 Europese vluchten wegens stakingen, 56.000 reizigers gedupeerd

Bij een volgende staking mag Ryanair geen stakingsbrekers meer inzetten, zei de Nederlandse rechter gisteren in het kort geding van de vliegmaatschappij tegen de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers.

Ook in Duitsland, België, Zweden en Ierland wordt vandaag gestaakt. Ryanair moet hierdoor 400 Europese vluchten schrappen, dat is één op de zes Ryanair-vluchten. Zo’n 56.000 passagiers zijn gedupeerd. Het zwaartepunt van de acties ligt in Duitsland: door de staking van vakbond Vereinigung Cockpit gaan daar 250 vluchten met 42.000 passagiers niet door.

De kans is groot dat die volgende staking er binnenkort komt, zegt Joost van Doesburg van de Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) tegen BNR-radio. Als Ryanair de arbeidsvoorwaarden niet verbetert, overlegt de VNV volgende week met Europese collega’s over nieuwe acties deze maand. Omdat Ryanair de Nederlandse piloten dan niet mag vervangen, zal het effect voor Nederlandse reizigers groter zijn. Passagiers weten dan wel drie dagen van te voren waar ze aan toe zijn. De rechter zei gisteren dat de Nederlandse piloten een staking 72 uur van tevoren aankondigen. Nu moesten reizigers tot het laatste moment afwachten.

Vakantiegangers in de kou

Gedupeerde vakantiegangers worden genegeerd door Ryanair, zegt Tom van Bokhoven van Vlucht-vertraagd.nl. “Ryanair richt zich op het lagere segment en sommige vakantiegangers spaarden het hele jaar voor hun vakantie. Ryanair laat hen nu in de kou staan.” De maatschappij is onbereikbaar voor reizigers of scheept ze af, vindt hij. “Volgens de Europese wet moet Ryanair reizigers in totaal een compensatiebedrag van 20 miljoen euro uitkeren. Ze doen er alles aan om de wetgeving te omzeilen.”

Ryanair zegt reizigers te laten kiezen tussen drie opties: geld terug, een latere vlucht of een andere route. Ryanair vindt de stakingen onterecht en voorbarig, omdat het bedrijf sinds eind vorig jaar in gesprek is met vakbonden. De piloten van Ryanair willen een cultuurverandering bij het bedrijf zien en vinden dat het te traag gaat.

Ook in België wordt gestaakt door piloten van Ryanair, zoals op het vliegveld van Charleroi. © BELGA

Om de kosten te drukken betaalt Ryanair piloten bij ziekte niet door. Ook worden ze verplicht te werken als onderaannemer of zelfstandige. Maar vliegeniers staan tegenwoordig sterker op de arbeidsmarkt, het tekort aan piloten groeit wereldwijd. Daarom wordt het makkelijker om over te stappen naar een concurrent en leggen ze zich niet langer neer bij de praktijken van Ryanair. Dat piloten verbeteringen afdwingen ten koste van de reiziger is volgens de VNV spijtig maar niet te vermijden.