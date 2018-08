Ryanair-piloten staken; dit keer hebben zíj een troef

De grote troef van de stakers: de wereldwijde vraag naar piloten is gigantisch. Dus Ryanair moet vrezen dat zijn vliegers overstappen naar een andere maatschappij als de prijsvechter niet een beetje tegemoetkomt aan de eisen voor betere arbeidsvoorwaarden.

Heel lang was er een overschot aan piloten. Bij Martinair werden in 2016 nog vliegers ontslagen. Daar heeft Ryanair de afgelopen jaren sterk van geprofiteerd. Het bedrijf betaalde piloten die ziek waren niet door en ze moesten vaak via een onderaannemer in dienst of werken als zelfstandige, om zo de loonkosten te drukken. Ze bouwen daardoor geen pensioen op.

Tot vorig jaar accepteerden de piloten dat, omdat er nauwelijks werk was en ze de enorme studieschuld die een pilotenopleiding met zich meebrengt toch moest worden terugbetaald. Die kost al snel een ton. Tijdens de economische crisis namen luchtvaartmaatschappijen nauwelijks nieuw personeel aan. Net-afgestudeerde piloten zaten met grote schulden werkloos thuis.

Nu valt nog het Ry­a­nair­per­so­neel onder Ierse arbeidswetten, waardoor piloten soms gedwongen zijn om naar Ierland te emigreren

Capriolen De crisis ligt achter ons en de vraag naar vluchten en dus piloten neemt hard toe. Dat maakt dat luchtvaartmaatschappijen allerlei capriolen uithalen. Het Duitse Lufthansa lokt sinds juni Nederlanders die een opleiding tot verkeersvlieger willen doen – na een strenge tweedaagse selectie – met een bonus van 20.000 euro. KLM kaapt piloten weg bij TUI en Corendon, meldde De Telegraaf gisteren. Uit recent onderzoek van opleider CAE blijkt dat er wereldwijd de komende tien jaar zo’n 225.000 extra piloten nodig zijn. Volgens de Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing zijn er de komende twintig jaar 790.000 nieuwe vliegers nodig. Vooral in China en India groeit de vliegmarkt gigantisch. Chinese maatschappijen kapen al langer vliegers weg bij concurrenten, met name uit het Midden-Oosten. Emirates kampt daardoor al met een pilotentekort. In het najaar van 2017 moest Ryanair duizenden vluchten schrappen wegens een pilotentekort. Dat fiasco leidde ertoe dat de vliegers voor het eerst hun eisen op tafel op konden leggen. Voor die tijd nam de topman van Ryanair vakbonden niet echt serieus. Nu moet hij wel, al heeft het nog niet tot resultaat geleid.

Gedwongen te emigreren De Nederlandse piloten, verenigd in de bond voor Nederlandse Verkeersvliegers VNV, zeggen nu al acht maanden in gesprek te zijn, zonder dat er een cao ligt. De Ryanairvliegers willen dat het Nederlandse arbeidsrecht gaat gelden voor de Nederlandse piloten die werken bij de Ierse vluchtmaatschappij. Nu valt nog al het Ryanairpersoneel onder Ierse arbeidswetten, waardoor piloten soms zelfs gedwongen zijn om naar Ierland te emigreren. De VNV besloot vandaag ook te staken, net als de collega’s in Ierland, Zweden, België en Duitsland. Ryanair probeerde dat met een kort geding tegen te houden. Volgens de vliegmaatschappij zit zij pas drie maanden aan tafel met de vakbonden. Ryanair begrijpt niet dat de piloten nu al naar het stakingsmiddel grijpen. Ook noemt het bedrijf de salarissen van de piloten uitstekend en beweert de maatschappij dat de twintig Nederlandse captains en zestien co-piloten in loondienst zijn. Ryanair eiste een verbod op staken tijdens de vakantieperiode. “Anders wordt de vakantieganger onevenredig gedupeerd.” Tevergeefs. De rechter gaf de piloten toestemming om niet te vliegen. Ryanair belooft zijn passagiers dat alle Nederlandse vluchten, ondanks de staking, als gepland zullen vertrekken.

