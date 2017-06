Ryanair is een prijsvechter, ook op de arbeidsmarkt

Ding dong. De lichtjes die erop wijzen dat iedereen zijn veiligheidsriem om moet doen flikkeren aan. Het vliegtuig van Ryanair gaat landen. Gehaast loopt een stewardess door het gangpad. Er is nog een passagier die een flesje parfum wil kopen. Eigenlijk moeten de stewards en stewardessen de cabine doorlopen en checken of iedereen zijn riem omheeft en of alle bagage veilig weggeborgen is. Maar een flesje parfum van zo’n 50 euro verkopen is ook niet onbelangrijk. Immers, hoe meer een cabinemedewerker weet te verkopen, hoe hoger de bonus die hij ontvangt op zijn salaris en hoe beter zijn beoordeling.

“We hebben dat flesje toen toch nog gehaald en verkocht”, zegt Claudia, die als stewardess werkt voor Ryanair. “Dat gaat ten koste van de tijd die er is om de cabine te checken op veiligheid. Zo belangrijk is de verkoop.” Claudia is niet de echte naam van de stewardess die Trouw heeft geïnterviewd. Claudia wil de slechte arbeidsomstandigheden bij Ryanair graag aankaarten, maar vreest voor repercussies van de luchtvaartmaatschappij.

Het is niet alleen de nadruk die Ryanair legt op hoge verkoopresultaten, maar vooral ook de lage beloning en het feit dat Ryanair bij ziekte niet doorbetaalt, wat vakbond FNV Luchtvaart nu alarm doet slaan. De manier waarop Ryanair de cabinemedewerkers behandelt staat op gespannen voet met het Nederlandse arbeidsrecht, zo stelt de FNV op basis van gesprekken met twintig cabinemedewerkers, een aantal loonstroken, arbeidsovereenkomsten en uitzendcontracten.

Uit het contract

Opmerkelijke bepalingen uit een contract van Crewlink, het uitzendbureau van Ryanair.

Flight pay is calculated on scheduled block hour basis, and includes a premium for all hours associated with flight duty; including but not limited to pre and post flight reporting, delays and all on-board duties including the use of the handheld EPOS system.

Oftewel: De cabinemedewerker wordt alleen betaald voor de uren die zijn ingepland. In deze betalingen zit een premie voor de uren die besteed moeten worden aan onder meer het voor- en nabespreken van de vlucht, vertragingen en andere taken aan boord.

Cabin Crew will be required to work a number of “Stand By Day” per month, whereby they must be available to work within one hour of being called. If called to work renumeration will be in way of the standard scheduled block hour pay rate. If you are required to complete standby in uniform at the airport you will be paid €30.00 attendance rate. Otherwise there is no pay for standby duty.

Oftewel: Cabinemedewerkers moeten een aantal standbydagen werken per maand, waarbij ze binnen een uur op de basis moeten kunnen zijn. Als ze een standbydienst hebben op de luchthaven in hun uniform krijgen ze 30 euro voor een dienst. Anderszins worden standbydiensten niet betaald.

There are no Company provisions for sick pay. It is your responsibility to claim any statutory benefits that you may be entitled to for any absence.

Oftewel: Het bedrijf (Ryanair) heeft geen voorzieningen voor doorbetaling bij ziekte. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om een beroep te doen op wettelijke voorzieningen waar u misschien recht op heeft.

The Company will be entitled, at its expense, to require you to be examined by an independent medical practioner of the Company’s choice at any time (whether or not you are absent by reason of sickness or injury) and you agree that the doctor carrying out the examination may disclose to and discuss with the company the results of the examination. All medical reports and results from any such examinations will remain property of the company.

Oftewel: Het bedrijf (Ryanair) is elk moment gerechtigd om u te verzoeken mee te werken aan een medisch onderzoek dat wordt uitgevoerd door een arts die het bedrijf kiest (of u nu afwezig bent vanwege ziekte of vanwege een ongeval). U gaat ermee akkoord dat de arts die het onderzoek uitvoert de resultaten deelt en bespreekt met het bedrijf. Alle medische verslagen en resultaten van dit soort onderzoeken blijven in het bezit van het bedrijf.