Ryanair groeit door, maar zal nog lijden onder het debacle van de geschrapte vluchten

Ondanks het schrappen van 2100 vluchten vervoerde Ryanair afgelopen maand weer meer mensen dan september vorig jaar. Het aantal groeide naar 11,8 miljoen: een plus van 10 procent, net als in augustus. En dus lijkt het alsof de budgetmaatschappij als het gaat om de groei helemaal geen last heeft van het tekort aan beschikbare piloten vanwege onhandig geplande vakanties. Maar niets is minder waar.

De groei van Ryanair gaat op den duur wel degelijk lijden onder het debacle de geschrapte vluchten. De prijsvechter kondigde vorige week zelf aan dat het bedrijf deze winter minder zal groeien in het aantal passagiers dan aanvankelijk de bedoeling was. In plaats van 9 procent groei, gaat de vliegtuigmaatschappij deze winter uit van een groei van 4 procent.

Om de vertraging van de groei te bewerkstelligen voert het bedrijf tussen november en maart vluchtwijzigingen en annuleringen door waar ‘maximaal 400.000 klanten’ hinder van ondervinden. Eerder werden met het schrappen van vluchten in september en oktober 315.000 klanten benadeeld. Met de groeivertraging in de winter speelt Ryanair 25 vliegtuigen en 100 piloten vrij om ervoor te zorgen dat er niet meer van de ene op de andere dag op grote schaal vluchten geannuleerd hoeven te worden.

Reputatieschade

Ryanair zet dus een rem op de eigen groei. De vraag is nog of de reiziger mee gaat remmen. Is de reputatieschade zo groot dat deze een impact gaat hebben op de groeicijfers van Ryanair? Vooralsnog is het nog te vroeg om hier iets over te kunnen zeggen. De vraag is vooral of de reizigers in de lente, als Ryanair naar alle waarschijnlijkheid zijn zaken weer op orde heeft, weer net zo makkelijk kiezen voor de goedkoopste optie. Waarschijnlijk rekent Michael O’Leary, de topman van Ryanair, daar wel op. Maar het zou ook kunnen dat consumenten voor iets duurdere tickets kiezen van vliegtuigmaatschappijen die niet duizenden vluchten hebben hoeven annuleren door een roosterprobleem. Of dat de klant liever niet meer vliegt met een luchtvaartmaatschappij die er meer dan eerder om bekend staat zijn personeel niet al te best te behandelen.

Ondertussen blijft Ryanair zelf volhouden dat er geen sprake is van een personeelstekort, zoals onder meer de BBC en The Guardian eerder meldden. Ook zou het niet waar zijn dat piloten in grote getale overstappen naar andere luchtvaartmaatschappijen. Volgens de prijsvechter zijn alle problemen terug te voeren op problemen met de vakantieplanning van piloten. In 2018 zal dit probleem zich niet opnieuw voordoen, zo belooft het bedrijf, dat jaarlijks 129 miljoen passagiers vervoert.

