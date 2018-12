Ryanair en Duitse vakbond sluiten akkoord

Ryanair heeft een nieuwe kerststaking in Duitsland weten te voorkomen. De Duitse vakbond voor piloten, die december vorig jaar in actie kwam, maakte dinsdag bekend een voorlopig akkoord te hebben bereikt met de Ierse luchtvaartmaatschappij over betere arbeidsvoorwaarden. Details moeten eind februari zijn uitgewerkt. Tot die tijd komen er geen nieuwe acties.

De afspraken gelden voor vier jaar en betreffen onder meer loon, pensioen en verlofregelingen. Vanaf februari zullen alle Ryanair-piloten die in Duitsland werken onder het Duitse arbeidsrecht vallen, meldt de Vereinigung Cockpit (VC). Dat biedt hun meer bescherming dan het Ierse arbeidsrecht.

Het basisinkomen gaat omhoog: 100 procent voor co­piloten en 33 procent voor captains

Het is de bedoeling dat er meerdere collectieve arbeidsovereenkomsten worden getekend. Niet alleen voor het loon en de werktijden, ook komt er een sociaal plan voor als Ryanair een basis sluit of inkrimpt. Dat speelt bijvoorbeeld in Bremen (sluiting) en Weeze (ontslagen).

Het basisinkomen gaat volgens VC omhoog: 100 procent voor co­piloten en 33 procent voor captains. Tot nu toe was een groot deel van het salaris variabel. Ook krijgen werknemers meer inspraak in de koers van Ryanair: ze mogen een ondernemingsraad oprichten.

Pilotentekort Vorig jaar december besloot Ryanair voor het eerst in de geschiedenis aan tafel te gaan met vakbonden. De prijsvechter stond onder druk door acties en een pilotentekort. Maar die gesprekken leverden vervolgens weinig op. In augustus waren er stakingen, in Nederland, België, Zweden, Ierland en Duitsland, die 56.000 passagiers raakten. Het zwaartepunt lag in Duitsland: daar werden op één dag 250 vluchten geschrapt en 42.000 passagiers gedupeerd. Ryanair besloot daarna in Nederland de basis Eindhoven te sluiten, volgens de piloten uit rancune. Ryan­air haalde bedrijfseconomische redenen aan, maar de rechter ging daar vorige maand niet in mee. Sindsdien zitten zestien Nederlandse vliegers betaald thuis. De Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) verwacht dat het bedrijf ze wil ontslaan en wacht af wat er precies gaat gebeuren. Vakbond FNV eist voor de rechter een ontslagvergoeding en schadevergoeding voor cabinepersoneel dat gedupeerd is door de sluiting van Eindhoven. Die zaken lopen nog. De actiebereidheid onder Ryan­air-werknemers is volgens VNV-woordvoerder Joost van Doesburg flink afgenomen. “Ryanair heeft Eindhoven en Bremen gesloten en werknemers gewaarschuwd dat er meer bases volgen als er nieuwe acties komen. De angst zit erin.”

Aangepast Dat het in Duitsland tot ‘constructieve onderhandelingen’ is gekomen, komt volgens voorzitter Martin Locher van pilotenvakbond VC mede doordat Duitsland de bedrijfswetgeving heeft aangepast. “Minister van arbeid Hubertus Heil heeft een gat in de wet gedicht waarvan sommige luchtvaartmaatschappijen de afgelopen jaren gebruik hebben gemaakt”, zegt hij. Dat betrof het recht op de vorming van een ondernemingsraad in de luchtvaartsector. Is Ryanair zijn leven aan het beteren? In Duitsland lijkt het er misschien op. Maar in Oost-Europa beweegt de vliegmaatschappij juist in tegenovergestelde richting, meldt persbureau Reuters. In Polen bouwt topman Michael O’Leary een dochteronderneming met slechte arbeidsomstandigheden verder uit. Ryanair Sun heet dit bedrijfsonderdeel, waar de komende tijd de groei vandaan moet komen. Ryanair-werknemers worden onder druk gezet om over te stappen naar Ryanair Sun, schrijft Reuters. Piloten werken er als onbeschermde zelfstandigen en worden bijvoorbeeld bij ziekte niet doorbetaald.

