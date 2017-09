Ryanair bijt zichzelf in de staart

Wie voor het Ierse Ryanair werkt, doet dat meestal alleen omdat hij niet bij een andere luchtvaartmaatschappij terechtkan. De roosters zijn strak, de rusttijden minimaal, de salarissen karig en de omgangsvormen stroef, zo komt naar voren uit interviews met piloten en cabinemedewerkers.

Lees verder na de advertentie

Toch kon Ryanair zich − tot dusver − deze niet al te riante arbeidsvoorwaarden veroorloven omdat er weinig banen waren in de luchtvaart en wel veel jonge mensen die dromen van een carrière daarin.

Ryanair heeft niet voldoende piloten beschikbaar om alle geplande vluchten uit te voeren.

Goedkoop personeel betekent goedkope tickets en tot voor kort legde dit Ryanair geen windeieren. Begin dit jaar bleek dat het Ierse bedrijf het Duitse Lufthansa voorbij was gestreefd als grootste luchtvaartmaatschappij van Europa als het gaat om het aantal passagiers.

Ondanks deze positie gaat Ryanair nog steeds niet veel beter om met zijn werknemers. Dat het ook anders kan, is te zien aan Easyjet, dat de arbeidsvoorwaarden wel verbeterde.

Maar het lijkt erop dat het verdienmodel van Ryanair de luchtvaartmaatschappij in de staart bijt, nu het bedrijf niet voldoende piloten beschikbaar heeft om alle geplande vluchten uit te voeren. De komende zes weken ziet de prijsvechter zich genoodzaakt zo'n 2000 vluchten te schrappen. Volgens de Britse krant The Telegraph kan dit de luchtvaartmaatschappij zo'n 20 miljoen euro aan compensatie kosten en 5 miljoen euro aan andere kosten. Daarbij komt dat het uitvallen van vluchten reputatieschade oplevert.

Volgens Ryanair is het uitvallen van vluchten te wijten aan fouten bij het inplannen van vakanties, maar volgens Ierse media heeft het ook te maken met een tekort aan personeel. Wellicht dat medewerkers met de aantrekkende economie kans zien om elders een baan met betere voorwaarden te bemachtigen. Bijvoorbeeld bij concurrent Norwegian, die afgelopen jaar meer dan 140 piloten van Ryanair overnam.

Ryanair ontkent overigens dat het te kampen heeft met een tekort aan piloten, maar het is onwaarschijnlijk dat een planningsfout zulke grote gevolgen had gehad als het bedrijf wat meer ruimte had gehad in zijn personeelsbestand.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.