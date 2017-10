Ryan Babel over ouder worden, bidden op het veld en slippers gooien naar supporters

Ryan Babel (30), die na zes jaar terugkeert bij Oranje? Zelf vindt de speler van het Turkse Besiktas het vooral ‘bizar’. “Ik heb de laatste jaren ook niet gedacht dat ik nog kans maakte”, zegt Babel eerlijk. Daarvoor was zijn carrière te grillig. “Maar nu ik gezegend ben met weer een kans, hoop ik die met beide handen te grijpen.”

Achter hem ligt een mooie reis, vertelt Babel in hotel Huis ter Duin. Zijn carrière bracht hem bij clubs in de grootste competities, maar ook naar Al Ain in de Verenigde Arabische Emiraten. Babel was 28 en in de kracht van zijn leven toen hij het avontuur aanging. “Ik koos op dat moment voor geluk, en ik hoef niet onder stoelen of banken te steken dat het financieel ook een goed aanbod was”, zegt de oud-Ajacied. Babel deed er bijzondere ervaringen op. “We speelden er eens een wedstrijd en na twintig minuten legde de scheidsrechter het spel stil. Ze moesten bidden. Er kwamen kleedjes het veld op en tien minuten later ging het duel weer verder. Dat soort situaties leer je te waarderen.”

Babel tekende voor twee seizoenen bij Al Ain, maar uiteindelijk speelde hij er slechts een half jaar. “We hadden de derby verloren en onze fans gooiden na afloop sandalen naar mij. Ik voelde me niet gerespecteerd. Vanuit de emotie gooide ik een slipper terug. Dat was het einde van mijn carrière daar.”

'Gelukje'

Via een ‘gelukje’ kwam Babel vorig jaar terecht bij Deportivo la Coruna in Spanje. “Deportivo stond ergens onderaan, dus het was overleven om erin te blijven”, vertelt Babel in trainingsoutfit. “Mede vanuit mijn verleden bij Ajax, waar ik het gewend was de bovenliggende partij te zijn en de bal te hebben, was dat anders voetballen. Uiteindelijk wist ik dat ik dat terug kon krijgen bij Besiktas.” Met de Turkse club werd hij vorig seizoen landskampioen.

Ook dit seizoen is Babel op dreef. In negen wedstrijden wist hij vijf keer te scoren, waarvan twee maal in de Champions League. Het resulteerde in een uitnodiging voor het Nederlands elftal, waarvoor hij in november 2011 zijn laatste van 42 interlands speelde. Babel is een andere voetballer geworden, zegt hij. “Vroeger werd er geschreven: ‘Babel is alleen goed als er ruimte is, want dan kan hij zijn snelheid gebruiken’. Andere kwaliteiten had ik wel in me, maar die moesten ontwikkeld worden. Ik denk dat ik door het spelen in diverse competities met verschillende soorten tactieken en speelstijlen heb leren omgaan.” Te laat komen voor een wedstrijdbespreking, zoals hem gebeurde onder toenmalig bondscoach Marco van Basten, overkomt hem niet meer. “Ik ben nu altijd één van de eersten”, lacht Babel. “Je wordt ouder, wijzer en leert van je fouten.” Het tastbare bewijs ligt voor hem op tafel. Omdat hij in de Spaanse pers ooit verkeerd geciteerd werd, heeft Babel zijn telefoon naast de opname-apparatuur van de verslaggevers gelegd.