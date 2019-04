Rwanda liet genocideplegers, bij gebrek aan rechters, berechten door hun buren

De genocide in Rwanda kostte 25 jaar geleden aan bijna een miljoen mensen het leven. Hoe verwerk je zo’n tragedie? Rwanda koos voor dorpsrechtbanken, de zogenaamde Gacaca’s die ruim een miljoen mensen berechtten. Daders en slachtoffers troffen elkaar daar elke week, jarenlang.

Het was een moorddadige orkaan die honderd dagen over het kleine Centraal-Afrikaanse land trok. De massamoord, vaak met kapmessen, werd gepleegd door de Hutu-meerderheid en was gericht tegen de Tutsi-minderheid. Hutu’s die Tutsi’s hielpen werden ook afgeslacht.

Het drama begon op 6 april 1994 toen het vliegtuig met de presidenten van Rwanda en Burundi werd neergeschoten onder nooit opgehelderde omstandigheden. Na honderd dagen was de storm uitgeraasd. De Tutsi’s waren gedecimeerd, maar hun rebellenleger, het RPF, had onder leiding van de huidige Rwandese president Paul Kagame wel de hoofdstad Kigali ingenomen.

De wereld was geschokt. De Verenigde Naties besloten een tribunaal op te richten om de hoofdverantwoordelijken te berechten. Rwanda moest opbouwen en verwerken, er kwam een Rwanda-tribunaal in Tanzania. “Er zijn 73 mensen berecht”, zegt Thijs Bouwknegt, die in 2004 voor dat tribunaal werkte. “In Rwanda leefde dit tribunaal niet echt. Te ver weg. Er zaten geen Rwandezen in als rechter, aanklager of advocaat.” Tegenwoordig is Bouwknegt onderzoeker bij het NIOD, Instituut voor oorlogs-, holocaust en genocidestudies in Amsterdam. Hij volgde vele processen bij het tribunaal en in Rwanda.

Terug naar het dorp

Volgens Bouwknegt was duidelijk dat de rechtbanken de grote aantallen niet aankonden. Vanaf 2000 werd besloten vele gevangenen vrij te laten. Toen werd ook een oud systeem opnieuw opgetuigd, de zogeheten Inkiko Gacaca, dorpsrechtbanken met lekenrechters. Vroeger ging het in de Gacaca’s om het beslechten van kleine conflicten door dorpsoudsten. “Nu ging het om genocide en alles dat daarbij komt kijken.”

Sinds 2002 waren er lokaal onderzoeken gedaan. In totaal zijn er in tien jaar tijd een miljoen verdachten voor deze volksrechtbanken gebracht. Van ieder huishouden in een dorp of buurt moest iemand verplicht elke zaterdag, jaar in jaar uit, Gacaca-processen bijwonen. “Het was veel orale procesvoering. Mensen beschuldigden elkaar van moord, lidmaatschap van milities en het faciliteren van moorden. Twee derde ging over plunderingen en vandalisme, het stelen van huisraad zoals borden, messen of vorken. Of het kopen van een stuk vlees van een koe, gestolen van een Tutsi-familie.

“In dorpen kwamen daders en slachtoffers bijeen in die Gacaca’s. Of dit verzoenend heeft gewerkt, is lastig te bewijzen. Het was wel een uitlaatklep, maar er zaten ook veel valse beschuldigingen bij om bezittingen in handen te krijgen: een huis of een koe.”