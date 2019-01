Ruziemakers VS en China werken aan ‘de oplossing van elkaars bezorgdheden’

In de Verenigde Staten en China heerst voorzichtig optimisme over het overleg in de handelsoorlog, al bleven details over de geboekte vooruitgang uit. Volgens betrokkenen zijn beide partijen dichterbij elkaar gekomen over eenvoudige kwesties, zoals het verkleinen van het handelstekort, maar blijft het water diep als het om structurele aanpassingen gaat.

De handelsgesprekken in Peking waren het eerste overleg tussen de VS en China sinds 1 december, toen een negentig dagen durend staakt-het-vuren in de handelsoorlog begon. Als de VS en China in die negentig dagen geen akkoord bereiken, dreigt de Amerikaanse president Trump de handelstarieven op 200 miljard dollar aan Chinese import flink te verhogen. Nu de Chinese economie begint te sputteren, is de druk hoog om dat te voorkomen.

Na afloop van de gesprekken klonken beide partijen positief. “We hebben uitgebreide, diepgaande en gedetailleerde uitwisselingen gehad”, liet het Chinese ministerie van handel weten. “We hebben een basis gelegd voor de oplossing van elkaars bezorgdheden.” Aan Amerikaanse zijde klonk het dat China had toegezegd ‘substantiële hoeveelheden landbouwproducten, energie en fabrieksgoederen’ aan te kopen. Verdere details bleven uit.

Staatssteun Het optimisme werd gevoed doordat de gesprekken, die twee dagen zouden duren, met een derde dag waren verlengd. Bovendien toonde China zijn goede wil door een grote bestelling Amerikaanse sojabonen te plaatsen, de straftarieven op de Amerikaanse auto’s te schrappen en goedkeuring te verlenen aan de import van vijf nieuwe landbouwgewassen. Daarmee geeft China een stimulans aan de import van Amerikaanse goederen en de verkleining van het handelstekort. Maar voor de VS is dit lang niet voldoende, zij willen een einde aan onwenselijke Chinese handelspraktijken: zo verwijten ze China intellectueel eigendom en technologie te stelen en de marktwerking met staatssubsidies te verstoren. Voor Peking is het moeilijk op dit vlak concessies te doen, omdat dit structurele veranderingen vergt. Volgens een woordvoerder van het Chinese ministerie van handel is ook op dit terrein vooruitgang geboekt, maar hij zei niet op welke manier. Het gebrek aan concrete resultaten zorgde voor enige teleurstelling op de beurs. Na een eerdere opleving omwille van de verlenging van de gesprekken bleven de Aziatische beurzen donderdag steken, en kregen Amerikaanse futures in Azië een klap. De hoop is nu dat vervolggesprekken met hogergeplaatste politici meer resultaten opleveren. Eind januari zouden Trump en de Chinese vicepresident Wang Qishan elkaar ontmoeten op het Wereld Economisch Forum in Davos.

