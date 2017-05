Ruzie over kamer buitenlandse student

Iedereen is blij dat steeds meer buitenlanders in Nederland willen studeren. Maar hoe zorg je dat al die mensen bij aankomst een studentenkamer krijgen? Om die vraag draait een conflict tussen de Woonbond en studentenhuisvesters.

Volgens de Woonbond, de grootste huurdersorganisatie van Nederland, schepen verhuurders van studentenkamers de buitenlanders af met onwettige contracten. De bond overweegt een proefproces en wordt daarin gesteund door verschillende studentenorganisaties.

Buitenlanders die hier een paar maanden komen studeren krijgen vaak een huurcontract dat ze niet tussentijds kunnen opzeggen. Daar willen studentenorganisaties en de Woonbond zo snel mogelijk vanaf, schrijven ze maandag in een brief aan Kences, de organisatie van studentenhuisvesters. Ze vinden het niet eerlijk dat buitenlanders vastzitten aan een studentenkamer en daarbij zouden de contracten niet ‘stroken’ met de wet, staat in de brief die Trouw heeft ingezien.

De zogeheten ‘short-stay’ contracten zijn misschien niet ideaal, geeft Kences toe, maar een andere optie is er niet. Huisvesters maken nu afspraken met onderwijsinstellingen over woningen voor buitenlanders. Als iemand hier een half jaar wil studeren, heeft die bij aankomst op Schiphol gegarandeerd een kamer.

Buitenlandse studenten hoeven niet op een wachtlijst te staan Directeur Ardin Mourik van Kences

Maar wat nu als die na twee maanden vertrekken? Dan staat de kamer leeg tot de volgende lichting buitenlandse studenten aankomt. Verhuren aan een Nederlandse student kan ook niet, zegt Kences, want dan is de kamer niet meer beschikbaar voor buitenlanders.

“Buitenlandse studenten hoeven niet op een wachtlijst te staan, terwijl Nederlandse studenten soms maandenlang moeten wachten op een kamer”, zegt directeur Ardin Mourik van Kences. “Leegstand vinden wij dan niet uit te leggen.”

Nieuwe huurwet Het probleem ontstond vorig jaar, toen er een nieuwe huurwet werd aangenomen. Die riep tijdelijke huurcontracten in het leven om de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen. In de eerste versie van het wetsvoorstel mochten die tijdelijke contracten niet tussentijds opgezegd worden. De Tweede Kamer paste dat aan. 'In­ter­na­ti­o­na­le studenten zijn al een kwetsbare groep op de woningmarkt' Toen al waarschuwde Kences voor de gevolgen voor de huisvesting van internationale studenten. Toch zijn de korte contracten die niet tussentijds opgezegd mogen worden volgens Kences niet in strijd met de wet als het gaat om onzelfstandige woningen. De studentenkamers dus. Voor zelfstandige woningen is wel duidelijk dat tussentijds opzeggen mag. “Gelukkig krijgen de meeste buitenlandse studenten een kamer. Maar waar dat niet zo is, ontstaan problemen”, zegt Mourik. “We proberen de leegstand op dit moment zo veel mogelijk te beperken.” De Woonbond en studentenorganisaties zijn er niet van onder de indruk. “We roepen op om creatieve oplossingen voor de eventuele leegstand te bedenken”, schrijven ze. Internationale studenten zijn al een kwetsbare groep op de woningmarkt, benadrukt een woordvoerder van de Woonbond. “Ze weten niet wat en niet mag in Nederland.” Wanneer na een rechtszaak inderdaad blijkt dat buitenlandse studenten halverwege hun contract de huur mogen opzeggen, vreest Mourik het ergste. “Dan kunnen corporaties geen kamers meer garanderen en is het maar de vraag waar buitenlandse studenten kunnen wonen.”

Cijfers In 2016-2017 kwamen minstens 11.500 buitenlandse studenten tijdelijk naar Nederland om met een Europese Erasmusbeurs hier vakken te volgen of stage te lopen. Nog eens 19.360 studenten kwamen van buiten Europa voor een paar maanden naar Nederland. Dat zijn de groepen studenten die een tijdelijk contract krijgen dat niet tussentijds opgezegd kan worden. De 81.392 studenten die hier naartoe komen voor een volledige opleiding wonen over het algemeen niet in tijdelijke kamers.

