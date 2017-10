Ruzie in Wenen om valse facebookpagina's

De Oostenrijkse sociaaldemocratische partij SPÖ wordt ervan beschuldigd met twee valse facebookpagina's de belangrijkste opponent, Sebastian Kurz, in een slecht daglicht te hebben gesteld. Zo stapelen de problemen voor de partij zich op. Eerder werd een campagneadviseur in Israël gearresteerd vanwege witwaspraktijken en een hoge partijfunctionaris zou bij duistere handeltjes betrokken zijn.

De beschuldiging kan de partij er moeilijk bij hebben, twee weken voor de verkiezingen

De laatste beschuldiging kan de partij er moeilijk bij hebben, twee weken voor de parlementsverkiezingen. In de peilingen loopt de SPÖ toch al behoorlijk achter. Eind vorige week, stond de partij met 22 procent op de derde plaats, achter de rechts-populistische FPÖ (27 procent) en de conservatieve ÖVP (33 procent).

Eén van de verdachte facebookpagina's heet 'Wij steunen Sebastian Kurz'. Het staat vol racistische bijdragen van 'Kurz-aanhangers' over vluchtelingen en migranten. De andere, 'De waarheid over Sebastian Kurz', bevat antisemitische berichten die afkomstig lijken door extremistische FPÖ'ers. Die pagina beweerde onder meer dat Kurz door de Joodse miljardair George Soros wordt gefinancierd.

Beide pagina's, die inmiddels zijn verwijderd, blijken op dezelfde plek te zijn gemaakt, achterhaalde dagblad Die Presse; op een kantoor van Tal Silberstein, de in augustus gearresteerde campagneadviseur. Overigens heeft de SPÖ de samenwerking met Silberstein destijds verbroken.

De facebookbijdragen waren volgens Die Presse pennevruchten van Peter Puller, een man die ooit als campagnestrateeg betrokken was bij een ÖVP-campagne. Daar gaf hij campagnemedewerkers scholingsmateriaal met het advies om valse lezersbrieven aan krantenredacties te sturen. Puller, die ook voor de liberalen werkte, ontkent iets met de facebooksites te maken te hebben, maar volgens de krant zijn de bewijzen keihard.

Wie binnen de SPÖ voor de smeercampagne verantwoordelijk is, en of de partij zelf de opdracht heeft gegeven, kon het dagblad overigens niet achterhalen. Wel liet de SPÖ weten dat één medewerker klaarblijkelijk op de hoogte was, maar die ligt helaas onaanspreekbaar in het ziekenhuis na een zwaar ongeluk. SPÖ-lijsttrekker en minister-president Christian Kern ziet geen reden om zich uit de campagne terug te trekken.

De SPÖ kwam gisteren met een tegenaanval. Volgens Matznetter belastert zijn partij niet, maar wordt die belasterd. De facebookpagina's stammen volgens hem niet uit SPÖ-kringen, maar zijn opgezet door politieke tegenstanders die zijn partij zwart willen maken. Matznetter noemde het zeer merkwaardig dat de pagina's actief bleven, nadat de samenwerking met Silberstein was opgezegd. Tegenstander ÖVP eist 'opheldering'. Wie de kiezer gelooft, zullen de verkiezingen op 15 oktober duidelijk maken.