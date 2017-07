Rutte tegen dubbel paspoort voor Nederlanders in Engeland

Nederlanders die na de Brexit in Groot-Brittannië willen blijven en daarvoor de Britse nationaliteit aanvragen, krijgen van het kabinet een waarschuwing: ze raken dan hun Nederlanderschap direct kwijt. Twee paspoorten aanhouden is niet de bedoeling; ze moeten kiezen.

Dat blijkt uit de reactie van demissionair premier Mark Rutte op een petitie die door 22.000 mensen is ondertekend. De ondertekenaars vragen het nieuwe kabinet om de huidige – strenge - regels voor dubbele nationaliteit te versoepelen. De petitie richt zich niet alleen op de brexit, maar onder de initiatiefnemers zijn een aantal Nederlanders die al jaren in Groot-Brittannië wonen, nu nog met hun Nederlandse paspoort. Voor hen zijn onzekere tijden aangebroken. Een deel van hen overweegt om praktische redenen Brits te worden, maar schrikt van de gevolgen: automatisch raken ze dan hun Nederlanderschap kwijt. Er zijn slechts enkele uitzonderingen mogelijk.

De premier ziet geen mogelijkheid om de regels te verruimen. “Het tegengaan van dubbele nationaliteit is voor dit kabinet nog steeds uitgangspunt”, schrijft Rutte aan de ondertekenaars van de petitie. “Als de band met een ander land groter is geworden dan de band met Nederland dan komt er ook een moment waarop de Nederlandse nationaliteit vervalt”.

Rutte gaat in zijn mail niet nader in op de brexit, of op de onzekere situatie van Nederlanders in Groot-Brittannië. Hij verdedigt slechts de bestaande, strenge Nederlandse regels. Zijn woorden krijgen echter een gevoelige lading, omdat Nederland momenteel in EU-verband juist van de Britse regering vraagt dat EU-burgers hun rechten houden in Groot-Brittannië. Er wonen en werken naar schatting zo’n 100.000 Nederlanders in dat land.

Strenge regels

Of een nieuw kabinet vaker dubbele paspoorten wil toestaan, zoals de opstellers van de petitie hopen, is de vraag. Veel politieke partijen vinden dubbele paspoorten een probleem. Er kwamen strenge regels, gericht op nieuwkomers in Nederland. Zij moeten kiezen voor één paspoort, om hun integratie te bevorderen. Door de brexit wordt opeens duidelijk dat de regels omgekeerd ook grote gevolgen hebben voor Nederlanders in het buitenland.

“Het zijn twee verschillende discussies die we willen scheiden. Onze petitie richt zich alleen op de problemen van bestaande Nederlanders”, zegt Eelco Keij, de initiatiefnemer van de petitie. “Nota bene 6 procent van de Nederlanders woont in het buitenland. Het is een heel grote groep. Krampachtig vasthouden aan één nationaliteit kent alleen maar verliezers.”

Het ministerie van justitie is in juni een speciale voor­lich­tings­cam­pag­ne begonnen om te waarschuwen dat dubbele paspoorten bijna niet meer bestaan

Volgens Keij, die zelf jaren in New York woonde, zijn de huidige uitzonderingen maar heel beperkt. De belangrijkste is: een huwelijk of geregistreerd partnerschap met een buitenlandse partner. Keij: “De Nederlanders die toevallig zijn getrouwd met een Brit, hebben geluk. Zij hoeven hun Nederlandse paspoort niet in te leveren. Maar wie alleenstaand is, of samenwoont zonder naar de notaris te zijn geweest, of gescheiden is maar in de buurt van de kinderen wil blijven wonen, daarvoor geldt ‘jammer dan’. Het zijn regels die niet meer aansluiten bij de werkelijkheid van de 21e eeuw.” In beroep gaan is niet mogelijk. Wie een andere nationaliteit aanvraagt, raakt automatisch de Nederlandse kwijt.

Volgens Keij maken bijvoorbeeld Frankrijk, België en Denemarken wél mogelijk dat onderdanen twee paspoorten kunnen houden, of in elk geval in individuele gevallen om een uitzondering kunnen vragen.

Het ministerie van justitie is in juni een speciale voorlichtingscampagne begonnen om te waarschuwen dat dubbele paspoorten bijna niet meer bestaan. De populaire boer Olke van ‘Boer zoekt Vrouw’ werd ingeschakeld. “Je moet er goed om denken: je kunt je Nederlandschap automatisch verliezen!”, zegt Olke in een videoboodschap. Zelf overkwam hem dat ook toen hij een Amerikaans paspoort aanvroeg. “Een bewuste keuze”, aldus de Texaanse veefokker.

