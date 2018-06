Rutte stuit op verzet bij poging om partijgenoot Zijlstra bij Wereldbank te benoemen

Ook binnen de coalitie leven er bedenkingen over de kandidatuur van Zijlstra. Bronnen rond het kabinet bevestigen dit.

Het Algemeen Dagblad berichtte vandaag dat premier Mark Rutte zijn partijgenoot op het oog heeft voor de functie in New York. Zijlstra moest in februari aftreden als minister van buitenlandse zaken, omdat hij had gelogen over een ontmoeting met Poetin in diens buitenhuis. Rutte zou hem nu een nieuwe functie willen bezorgen.

Het beeld zou ontstaan dat alles in het werk wordt gesteld om Zijlstra ergens een baantje bezorgen

Bronnen bevestigen dat de bezwaren zich concentreren op twee punten. Ten eerste wordt Zijlstra nog steeds nagedragen dat hij loog over een verblijf in de datsja van Poetin. Als hij zo kort na zijn aftreden alweer een belangrijke internationale functie krijgt, zou dat bovendien slecht zijn voor het aanzien van de politiek. Het beeld zou ontstaan dat alles in het werk wordt gesteld om Zijlstra ergens een baantje bezorgen.

Ten tweede zijn er vraagtekens over de geschiktheid van Zijlstra voor de positie bij de Wereldbank. Die organisatie leent wereldwijd geld uit voor ontwikkelingsprojecten. De nationale vertegenwoordigers vergaderen meerdere keren per week, omdat ze ieder project moeten goedkeuren. De Nederlandse vertegenwoordiger stemt daarbij ook nog namens een groep andere landen zoals Bulgarije, Georgië en Oekraïne.

Zijlstra heeft echter geen ervaring met financiën, internationale handel, bankieren of ontwikkelingswerk. Hij deed advieswerk voor Shell, zat jarenlang in de Tweede Kamer en was staatssecretaris voor onderwijs, cultuur en wetenschappen. Zijn enige echte internationale functie, die van minister van buitenlandse zaken, bekleedde hij minder dan vier maanden.

Profiel Eerdere Nederlandse vertegenwoordigers bij de Wereldbank hadden wel een profiel dat bij de functie paste. Op dit moment wordt het werk gedaan door Frank van Heemskerk. De PvdA’er was staatssecretaris van economische zaken in Balkenende-IV en werkte daarvoor jarenlang bij ABN Amro. Hiervoor werd de post bekleed door topambtenaar Ruud Treffers, die onder meer directeur internationale samenwerking op het ministerie van buitenlandse zaken was. Zijn voorganger was weer Herman Wijffels. De prominente CDA’er was bijvoorbeeld directielid van de Rabobank en voorzitter van de SER. Zijlstra heeft juist vooral politieke functies bekleed. In het vorige kabinet was hij fractievoorzitter van de VVD en werd daarna verrassend minister van buitenlandse zaken. Eigenlijk wilde hij minister van sociale zaken worden, maar die post ging in de formatie naar D66. Aanvankelijk leidde Zijlstra’s benoeming tot kritiek, omdat hij geen ervaring in de internationale politiek of diplomatie had. Maar al snel kreeg hij veel waardering voor de manier waarop hij zich zijn nieuwe baan eigen maakte. De vraag is of hij nu opnieuw de kans krijgt zich te bewijzen op een voor hem onbekend terrein. D66-fractievoorzitter Alexander Pechtold zei vanochtend bij Radio1 al dat het nu aan Rutte is om duidelijk te maken waarom Zijlstra geschikt zou zijn voor een baan bij de Wereldbank.