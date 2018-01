Rutte: Lange kabinetsformatie dupeert Groningers

De verhoudingen tussen het kabinet en Groningen zijn sinds de zware aardbeving van een week geleden (Zeerijp, 3,4 op de schaal van Richter) verder bekoeld. Gedupeerden zijn niet alleen boos omdat er volgens hen nog altijd te veel gas uit de grond wordt gehaald. De grootste ergernis is dat de bevingschade sinds april vorig jaar niet meer wordt beoordeeld. Op de plank liggen zeker vijfduizend meldingen.

Het probleem is het ontbreken van een nieuw 'schadeprotocol'. Deze is nodig omdat de Nederlandse Aardolie Maatschappij (Nam) zich niet meer mag bemoeien met het beoordelen van de schade. Het rijk en de lokale overheden steggelen nog altijd over een nieuw protocol.

We hebben diepe spijt

Tot woede van de Groningers wekte Rutte afgelopen vrijdag de indruk dat die vertraging mede te wijten is aan 'regionale partijen'. "Er moeten er twee tango'en om dit voor elkaar te krijgen", zei de premier. "De regering kan niet alles alleen beslissen." De gedeputeerde van de provincie Groningen Eelco Eikenaar reageerde geïrriteerd. "Het lijkt alsof de minister president vooral geïnteresseerd is niet de schuld te krijgen van maandenlange stilstand in plaats van het bieden van een oplossing. Dat is dan de manier om vertrouwen van Groningers terug te winnen?"

Schuld bij kabinet Rutte zag zich zondag genoodzaakt de schuld van de vertraging geheel bij het kabinet te leggen. Het was 'niet zijn bedoeling' naar de bestuurders in Groningen te wijzen. De premier: "het kwam door de formatie." Sinds oktober ligt er in Den Haag een voorstel van de provincie voor het nieuwe protocol. Daar moet het ministerie van economische zaken en klimaat nog op reageren. Het dispuut past in patroon van terugkerende irritaties in Groningen. Drie jaar geleden noemde voormalig minister Henk Kamp de aardbevingen een 'fact of life'. Een storm van kritiek barstte los, Kamp wist niet hoe snel hij die woorden terug moest nemen. De minister bood de Groningers later namens het kabinet excuses aan omdat de veiligheid decennialang ondergeschikt was aan de gaswinning. Rutte herhaalde die woorden in 'Buitenhof: "We hebben diepe spijt." Hij hield zich op de vlakte over wanneer dat schadeprotocol er precies moet zijn. Dinsdag debatteert de Tweede Kamer over de gaswinning en de gevolgen. Groningers zijn van plan om met bussen af te reizen naar Den Haag.