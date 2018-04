Rutte: het is tijd voor China om de mooie woorden in daden om te zetten

Als een koorddanser balanceerde premier Rutte tussen Chinese en Amerikaanse belangen, in zijn toespraak vandaag op de economische top in Bo’ao. Nederland wil volop handel drijven met China, maar deelt de Amerikaanse zorg over oneerlijke concurrentie. Dus bracht Rutte (VVD) een lofzang met een kanttekening: het is tijd voor China om de mooie woorden in daden om te zetten.

De openingsceremonie van de Azië-top in het Zuid-Chinese Bo’ao begon vandaag met een toespraak van president Xi Jinping, zijn eerste publieke optreden sinds het uitbreken van het handelsconflict met de Verenigde Staten. Die vinden dat China Amerikaanse technologie aftroggelt en economisch vals speelt, en lanceerden een opbod aan handelssancties.

Xi noemde de VS niet expliciet in zijn toespraak, maar zijn verwijzingen waren niet mis te verstaan. “Een Koude Oorlogsmentaliteit is in deze tijden achterhaald”, zei hij. En even later: “De geschiedenis van de mens toont dat openheid tot vooruitgang leidt en dat je achterblijft als je je afzondert. Zij die innovatie afwijzen, zullen verwezen worden naar de vuilnisbak van de geschiedenis.” Met gloedvolle woorden over ‘een gezamenlijke toekomst voor de mensheid’ stelde Xi China voor als nieuwe voorvechter van de economische globalisering.

De concrete maatregelen die hij aankondigde om de Chinese markt verder te openen, waren minder vergaand dan verwacht

Minder vergaand Maar de concrete maatregelen die hij aankondigde om de Chinese markt verder te openen, waren minder vergaand dan verwacht. Hij beloofde lagere importtarieven op buitenlandse auto’s - een toegeving aan de VS - maar herhaalde vooral eerder aangekondigde stappen, zoals een grotere openstelling van de financiële sector. Toch zei premier Rutte, die deze week met een grote Nederlandse handelsmissie door China reist, de toespraak van Xi hoopgevend te vinden. De maatregelen vormden ‘het slot van de speech, het was duidelijk een punt dat hij wilde maken’, aldus Rutte. “Het is natuurlijk afwachten hoe het in de praktijk uitpakt, maar ik heb de indruk dat Xi vastbesloten is om dit te implementeren.” Rutte, die na zijn toespraak een bilateraal gesprek met Xi had, zei een tweeledig verhaal te hebben gehouden. “We snappen dat Amerika bezorgd is over de markttoegang tot China en over de bescherming van intellectuele eigendomsrechten. Tegelijk zijn wij het met China eens dat je zo’n conflict binnen de Wereldhandelsorganisatie (WTO) moet oplossen en niet bilateraal.” Vandaag werd bekend dat China een klacht bij de WTO heeft ingediend over de Amerikanen.