Rutte: Grote steden kunnen zich niet aan nikabverbod onttrekken

Amsterdam, Rotterdam en Utrecht gaan de handhaving van het nikabverbod geen prioriteit geven. Op een bijeenkomst in de Amsterdamse wijk Slotervaart liet burgemeester Femke Halsema dit vrijdagavond als eerste weten. “Het past niet bij Amsterdam dat we vrouwen uit de tram halen omdat ze een nikab dragen”, zei ze. “Dat is toch onbespreekbaar?”

Vervolgens lieten woordvoerders van de gemeenten Rotterdam en Utrecht weten dat zij de handhaving van de wet ook niet de hoogste prioriteit zullen geven. Voor premier Mark Rutte vormde dit gisteren aanleiding voor een waarschuwing. De steden komen er nog wel achter dat ze zich niet aan het verbod kunnen onttrekken, zei de minister-president.

Minister Kajsa Ollongren van binnenlandse zaken noemde het voornemen van de drie steden ‘prematuur’. Ze is nog volop in gesprek met allerlei partijen over de invoering van de wet. Ook handhaving is daarbij onderwerp van gesprek.

Onderaan het lijstje

Met het oog op dat laatste liet een woordvoerder van de gemeente Den Haag weten dat ze geen uitspraken wil doen over de handhaving van de wet. VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff stelde dit weekeinde nog dat Amsterdam het boerkaverbod straks wel móet handhaven. Volgens de gemeente Amsterdam zijn er te weinig agenten om te handhaven. Als er dan prioriteiten worden gesteld komt handhaving van het boerkaverbod onderaan het lijstje.

Tot het nikabverbod – in de volksmond het boerkaverbod – werd al in 2012 besloten, door het kabinet van PvdA en VVD. In juni kwam de wet door de Eerste Kamer. Op straat is de nikab nog steeds toegestaan, maar op scholen, in zorginstellingen en in het openbaar vervoer wordt gezichtsbedekkende kleding verboden. Zo ook bivakmutsen of maskers. Een overtreding levert een boete op van honderden euro’s.

In heel het land dragen naar schatting 200 tot 400 vrouwen een nikab, een sluier die alleen de ogen niet bedekt. Voorstanders van het verbod zijn van mening dat de veiligheid in het geding is. Zo noemde het Amsterdamse gemeenteraadslid Annabel Nanninga van Forum voor Democratie de nikab ‘met het oog op islamitisch geïnspireerde terreur onveilig omdat de dragers god-weet-wat verborgen kunnen houden’. Tegenstanders vinden de wet stigmatiserend, omdat ze nikabdraagsters op een hoop gooit met terroristen. Of ze noemen de wet symboolpolitiek, vanwege het beperkte aantal nikabdraagsters dat Nederland telt.

In België, Oostenrijk, Frankrijk en Denemarken geldt al een nikabverbod. Toen de Deense wet begin dit jaar in werking trad, noemde Human Rights Watch de verboden ‘discriminatoir’.

Volgens minister Ollongren is de nieuwe wet niet in strijd met de grondrechten. Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens oordeelde in 2014 dat het Franse verbod niet strijdig is met de mensenrechten. En vorig jaar velde ze eenzelfde oordeel over het Belgische verbod.