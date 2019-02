Rutte en Hoekstra voeren een stil gevecht voor de belangen van KLM

Het Nederlandse kabinet zet alle registers open om de Fransen te wijzen op het belang van KLM voor Nederland. De Nederlandse staat bezit 5,9 procent van de aandelen van KLM, maar de extra zeggenschap die daarop rustte na de overname in 2004 bestaat niet meer. Daarom moeten de ministers Wopke Hoekstra (financiën) en Cora van Nieuwenhuizen (infrastructuur) diplomatiek opereren om Air France ervan te weerhouden de zelfstandigheid van KLM verder in te perken.

Hoekstra en Van Nieuwenhuizen hadden vrijdagochtend een gesprek met Ben Smith, sinds kort bestuursvoorzitter van Air France KLM. De Canadees maakt een tour door Nederland, sprak met de pilotenvakbond en had ook een onderhoud met de top van KLM zelf in Amstelveen.

Intensief gesprek

Hoekstra gaf geen details over het gesprek met Smith maar zei na afloop dat hij de belangen van Schiphol en KLM heeft onderstreept. Hij vindt het raar dat er discussie is over de positie van KLM terwijl dit onderdeel veel beter presteert dan Air France. “Het gesprek was intensief. Het gaat om duizenden en duizenden banen. We willen die voor de lange termijn waarborgen.” Hoekstra sprak maandag al met de Franse minister van financiën Bruno le Maire. De Franse staat heeft bijna 15 procent van de aandelen van Air France in handen.

Het kabinet wil niet afhankelijk worden van beslissingen in Parijs. Onder meer voor de vestiging van hoofdkantoren is KLM van waarde. De luchtvaartmaatschappij maakt Amsterdam bereikbaar vanuit een groot aantal landen. Dat is een voordeel als internationale bedrijven een nieuwe vestigingsplaats zoeken.

Premier Mark Rutte bemoeit zich met de machtsstrijd binnen Air France KLM. Hij noemde na de ministerraad de belangen van KLM ‘vitaal voor de Nederlandse economie’. Maar over gesprekken met de Fransen wilde hij niks zeggen. “We werken er hard aan. Er zo min mogelijk in het openbaar over zeggen is het beste.”