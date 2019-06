Rutte dreigt: Bedrijven, geef de werknemer een hoger loon, of anders..

Op een VVD-bijeenkomst in Aalsmeer zei hij zaterdag: “De winst klotst ­tegen de plinten, maar alleen de ­lonen van topmannen stijgen. De cao-lonen gaan onvoldoende omhoog en dat is niet acceptabel.”

Als ‘de komende tijd’ geen aanzienlijke loonsverhogingen volgen, moet het kabinet volgens Rutte overwegen om de voorgenomen verlaging van de winstbelasting te schrappen. Hij wil het geld dat dan in kas blijft, besteden aan belastingverlaging van de werknemers.

In zijn toespraak nam Rutte het op voor ‘mensen met een normaal salaris’. De minister-president, in zijn rol van VVD-leider: “U heeft een bondgenoot in de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie.”

Met zijn toespraak positioneert Rutte de VVD als een partij die opkomt voor de middeninkomens. Hij probeert het beeld te corrigeren dat zijn VVD de belangen van grote ­bedrijven verdedigt. Die indruk was vooral ontstaan toen de premier en zijn partij fanatiek argumenten naar voren brachten voor de afschaffing van de dividendbelasting, een maatregel die inmiddels is gesneuveld.

Scheve verhoudingen

De VVD is de laatste maanden strenger over het betalen van belasting door multinationals. Belastingontwijking werd heel lang verdedigd, maar nu is gebleken dat bedrijven als Shell niet of nauwelijks winstbelasting afdragen, komt de VVD tot de conclusie dat de verhoudingen scheef zijn.

In het discussiestuk ‘Liberalisme dat werkt voor mensen’, dat fractievoorzitter Klaas Dijkhoff onlangs produceerde, wijst hij erop dat de middeninkomens het de afgelopen jaren zwaar hebben gehad. Hij bepleit meer aandacht voor deze groep. “De middenklasse moet zich veilig voelen bij de gedachte dat de lasten fair worden verdeeld en dat we oog hebben voor de beperkingen in draagkracht.”

Werkgeversorganisatie VNO-NCW verzocht gisteren om een gesprek met Rutte over zijn uitspraken. Het bedrijfsleven ziet de bui hangen en verdedigde zich met de mededeling dat de lonen in de afgelopen tijd wel degelijk zijn gestegen. Er kwam 3 procent bij en dat percentage ‘is lang geleden’.

Bovendien kaatsen de werkgevers de bal terug. Het gebrek aan koopkracht van de middenklasse komt volgens VNO-NCW vooral door overheidsmaatregelen als verhoging van de btw. Daardoor is het verschil groot tussen wat werknemers bruto verdienen en wat zij aan besteedbaar inkomen overhouden.