Rust keert terug langs de grens van Israël en Gaza

Aan weerszijden hervatte het dagelijks leven zich maandag. In Gaza zijn door het geweld zeker 25 mensen omgekomen, onder wie zowel strijders als burgers. In Israël werden vier burgers gedood.

De Israëlische regering en de radicaal-islamistische Hamas-beweging, die heerst in de Gazastrook, zijn gezworen vijanden. Ze trokken al drie keer met elkaar ten oorlog en leverden meermaals kleinere gevechten sinds Hamas in 2007 aan de macht kwam in Gaza. Israël bevestigt bestanden met Hamas nooit officieel, omdat het de beweging beschouwt als een terroristische groep. Maar volgens een woordvoerder van Hamas kwam het staakt-het-vuren tot stand dankzij bemiddeling van Egypte, Qatar en vertegenwoordigers van de Verenigde Naties.

Vanuit de Gazastrook vlogen zeker zeshonderd raketten naar Israël en de Israëliërs voerden ruim 300 luchtaanvallen uit op doelen in Gaza

De geweldsgolf dit weekend begon toen een scherpschutter van Islamitische Jihad, een andere groepering in Gaza, een patrouille van het Israëlische leger aan de andere kant van de grens beschoot. Twee Israëlische militairen raakten daarbij gewond. Daarop doodde Israël met luchtaanvallen twee Hamas-strijders en volgde een escalatie. Vanuit de Gazastrook vlogen zeker zeshonderd raketten naar Israël en de Israëliërs voerden ruim 300 luchtaanvallen uit op doelen in Gaza.

Het lijkt geen toeval dat het geweld nu losbarstte. Want Israël houdt vandaag zijn nationale dodenherdenking en viert morgen zijn onafhankelijkheid. En over anderhalve week is het land gastheer van het Eurovisiesongfestival, waarvoor tienduizenden toeristen naar Israël komen. Israël heeft dan ook baat bij rust. En Hamas grijpt die gelegenheid aan om Israël onder druk te zetten, nu de hele wereld meekijkt.

Of de Israëlische regering in het overleg over het staakt-het-vuren concessies heeft gedaan, is onduidelijk. Op grond van een eerder bestand zou Israël al de visserijzone van Gaza verruimen en de doorgang van personen en goederen vergemakkelijken. Ook zou Israël toestaan dat Qatar tientallen miljoenen per maand uitkeert aan Hamas, zodat die organisatie ambtenarensalarissen kan betalen. Die betalingen bleven tot nu toe uit, terwijl maandag de kostbare vastenmaand ramadan begon.

Ruzie met Turkije De escalatie in Gaza leverde Israël ook nieuwe spanning met Turkije op. Bij de Israëlische luchtaanvallen werd ook een flat van zes verdiepingen getroffen, waarin onder meer het Turkse staatspersbureau Anatolië een kantoor heeft. Dat leidde tot een woedende reactie van de Turkse minister van buitenlandse zaken Mevlüt Çavuşoğlu. Die noemde het ‘een nieuw bewijs van Israëls ongeremde agressie.’ Turkije en Israël hadden vroeger, toen seculiere generaals in Turkije nog op de achtergrond aan veel touwtjes trokken, een discrete strategische samenwerking. Maar de laatste jaren is de verhouding tussen de twee landen zeer gespannen.

