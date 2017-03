Rust in Rotterdam teruggekeerd na protest over afvoeren minister

Omstreeks 00.30 uur verzocht een medewerker van het consulaat in Rotterdam de demonstranten "op een nette manier" te vertrekken. Veel betogers reageerden hier ontstemd op, anderen vertrokken naar huis. Enkele demonstranten die bleven, gooiden voorwerpen naar de politie.

De politie en de ME zetten wapenstokken en waterkanonnen in om de demonstranten uit elkaar te jagen. Meerdere betogers liepen lichte verwondingen op doordat zij ten val kwamen of onder de voet werden gelopen. Pas rond 03.00 was de rust teruggekeerd.

"Mensen zijn luid en duidelijk verzocht te vertrekken. De mensen die toch bleven proberen we met gepaste druk toch naar huis te krijgen", liet burgemeester Aboutaleb rond twee uur 's nachts in een persconferentie weten.

Volgens hem is er sprake van een "schandalige misleiding" door de consul-generaal die had gezegd dat er niemand naar Rotterdam zou komen. Terwijl de consul-generaal volgens Aboutaleb wel degelijk op de hoogte was van de komst van de minister en demonstranten opriep naar het consulaat te komen.

Nederland en Turkije voeren nu openlijk ruzie . Turkije liet vanavond weten dat de Nederlandse ambassadeur in Turkije, die momenteel niet in dienst is, voorlopig nog ' weg moet blijven '.

Eerder vandaag werd de zaak op de spits gedreven toen het kabinet besloot dat het vliegtuig met minister Cavusoglu niet mocht landen op Nederlandse bodem. Daarop besloot Kaya met de auto naar het consulaat in Rotterdam te komen, waar Cavusoglu zou spreken. Het kabinet wil niet dat Turkse ministers in Nederland campagne komen voeren.

Maar na middernacht werd Kaya na uren onderhandelen door de politie uit haar auto gehaald. Haar beveiligers waren eerder al meegenomen. De minister is nu weer op weg naar Duitsland, onder begeleiding van de Nederlandse politie, bevestigde burgemeester Aboutaleb in een persconferentie. Kaya wilde in Nederland campagne voeren om zo de Turkse president Erdogan bij een Turks referendum in april aan winst te helpen.

"Nederland schendt alle internationale wetten, conventies en rechten van de mens door mij niet binnen te laten gaan in het Turkse consulaat in Rotterdam'', zei Kaya vanavond op haar Twitteraccount. Bij de NOS is te zien hoe ze door de politie wordt verzocht weer naar Duitsland te vertrekken.

Volgens Trouw-redacteur Niels Markus zijn veel Turken verontwaardigd over de aanpak van Nederland. "De mensen hier zijn boos en teleurgesteld in Nederland en in Rutte. Iedereen wacht gespannen af of de minister nog mag spreken." Het is volgens hem een gemengd publiek: "Er staan veel jongeren, maar ook ouderen. Er zijn zelfs Brabanders hier naartoe gereisd."

In de stad is de noodverordening inmiddels uitgebreid. Een groot gedeelte van de stad geldt nu als verboden gebied voor mensen die mogelijk de openbare orde zullen verstoren. Het noodbevel geldt tot zondagmorgen 08.00 uur.

Schande

Enkele Turken die het protest bijwonen spreken schande van het optreden van Nederland. “Het is verkeerd dat de Turkse minister is tegengehouden. Dit gaat niet over Nederland, maar over Turkije. Waarom bemoeit Nederland zich ermee? Nederland heeft er helemaal niets over te zeggen”, aldus Melek Can (33), die een grote Turkse vlag om haar heen heeft geknoopt.

Fatma Aydin (46) is met haar dochter gekomen. “Ik ben hier gekomen om te laten zien dat ik Erdogan steun, maar ik ben bang dat het nog uit de hand gaat lopen hier.”

Daar lijkt het voorlopig nog niet op. Beveiligers van het consulaat houden de boel onder controle. Wel is er veel ME aanwezig, maar die houden voorlopig afstand en grijpen niet in.