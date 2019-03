Russische witwasmachine duikt op in Wormer

Een grote Russische witwasoperatie blijkt zich jarenlang deels vanuit Nederland te hebben voltrokken. Op naam van een bedrijfje gevestigd in een rijtjeshuis in het Noord-Hollandse Wormer werden geldstromen van in totaal meer dan honderd miljoen dollar de wereld rondgestuurd. Dat blijkt uit onderzoek van Trouw naar gelekte gegevens van de Litouwse Ukio Bank, die door onderzoekscollectief OCCRP en de Litouwse nieuwssite 15min.lt gedeeld zijn met 21 mediapartners wereldwijd.

Het gaat om het financiële imperium van de omstreden Russische zakenman en multimiljonair Ruben Vardanyan. Trouw onthulde vorige week in samenwerking met OCCRP en partners dat de bank waarvan hij directeur en grootaandeelhouder was een enorme witwasoperatie had opgezet. Deze zogeheten ‘Troika Laundromat’ vermengde de miljoenenopbrengst van verschillende Russische fraudezaken met privévermogens van rijke Russen waardoor de herkomst van het geld verhuld werd. Gisteren riepen Europarlementariërs van verschillende politieke stromingen de Europese Commissie op om sancties in te stellen tegen Vardanyan.

Bijkantoor in Moskou

Tientallen betalingsopdrachten in de ‘Troika Laundromat’ worden verstuurd door medewerkers van Quinta Capital Partners B.V., de vermogensbeheerder van Vardanyan die gevestigd is in Wormer. In werkelijkheid gebeurt er in Nederland niets: de Quinta-medewerkers werken vanuit een bijkantoor in Moskou. Deze medewerkers werken tegelijkertijd voor Vardanyan’s Troika Bank, zo blijkt uit de gelekte gegevens.

Het meest saillant zijn vier betalingsopdrachten van Quinta in 2010, waarmee bijna 6 miljoen dollar wordt overgemaakt aan de Russische cellist Sergei Roldoegin. Roldoegin is een jeugdvriend van de Russische president Vladimir Poetin en peetvader van zijn oudste dochter, en wordt gezien als zijn stroman.

Als er sprake is van het bewust mede vormgeven aan wit­was­trans­ac­ties, kan de bestuurder straf­rech­te­lijk vervolgd worden Steef Bartman, advocaat

Quinta was tot voor kort gevestigd in Wormer op het huisadres van een medewerker van financieel en juridisch dienstverlener Briddge Legal & Finance. De vrouw van de Briddge-medewerker was directeur van Quinta. Tot 2016 was Briddge-oprichter Marc Dunnewijk de directeur en was Quinta gevestigd op het adres van Briddge in Amsterdam.

Dunnewijk bevestigt desgevraagd dat Quinta een klant is, maar wil niet inhoudelijk reageren op vragen. Hij zegt ‘niet bekend te zijn met de verdenkingen rond de Troika Laundromat’. “Ik hecht eraan te benadrukken dat wij altijd aan alle standaarden en regelgeving voldoen. U zult echter begrijpen dat ik, om voor de hand liggende redenen, niet op uw vragen over individuele (ex-)cliënten kan en mag ingaan.” Een medewerker van Quinta in Rusland verwijst naar de Nederlandse vestiging voor vragen over het bedrijf.