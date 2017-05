Russische truckers staken massaal vanwege kilometerheffing

Een schier oneindige verkeersstroom passeert in de stromende regen over de Moskouse ringweg de parkeerplaats bij het voorstadje Reoetov. Sergej Roedametkin kijkt met gemengde gevoelens door de halfbeslagen voorruit naar de talrijke langsdenderende vrachtwagens. "Stakingsbrekers. Ze weten heel goed dat wij hier staan."

De vrachtwagen waarin we zitten, staat met nog vijf trucks in slagorde opgesteld, de neuzen naar de snelweg. De chauffeurs hebben het werk neergelegd uit protest tegen een kilometerheffing die in 2015 is ingesteld en die eerder dit jaar nog is verhoogd. Door de heffing kunnen de chauffeurs naar eigen zeggen niet meer rendabel werken.

De actie heeft al effect op de bevoorrading van winkelketens. Niet in Moskou of Sint-Pe­ters­burg, wel in de provincie. Sergej Roedametkin

Aan de landelijke staking die op 27 maart begon, doen volgens de actievoerders zelf naar schatting dertigduizend chauffeurs mee. "Niemand weet precies hoeveel", zegt Roedametkin, voorzitter van de Moskouse afdeling van de organisatie van wegvervoerders die vorig jaar is opgericht om de krachten te bundelen. Volgens premier Medvedev gaat het om hooguit 480 actievoerders, tot woede van de chauffeurs. "Hij weet immers dat dat niet klopt", fulmineert Roedametkin.

Hij en zijn collega's zeggen te merken dat het vrachtverkeer beduidend is teruggelopen sinds het begin van de actie. "Het is zeker 30 procent minder. Dat heeft al effect op de bevoorrading van winkelketens. Niet in Moskou of Sint-Petersburg, wel in de provincie." Over de radio in de cabine schalt een oproep aan collega's die de chauffeurs in Reoetov geregeld de ether in sturen. "Eis waar je recht op hebt, samen met ons. Je bent niet alleen. Samen zijn we sterk", klinkt het.

Moeilijk een vuist te maken De eerste protesten tegen de nieuwe heffing - die 'Platon' is gedoopt - begonnen eind 2015, maar de meeste acties werden toen in de kiem gesmoord door de politie. Naast de forse aanslag op hun inkomsten stak het de chauffeurs dat de inkomsten uit het systeem volgens de overheid zijn bedoeld om de bedroevende staat van het wegennetwerk te verbeteren, terwijl ze daarvoor ook al wegenbelasting betalen. Bovendien hebben ze twijfels of het geïnde geld daar ook daadwerkelijk voor wordt ingezet. Volgens de regering heeft Platon in 2016 tien miljard roebel (ongeveer 160 miljoen euro) voor wegonderhoud opgeleverd. De chauffeurs willen dat de regering opstapt en zeggen hun vertrouwen in president Poetin op De federale tv-zenders negeerden de acties volkomen en het verzet ging als een nachtkaars uit. Intussen gingen de transporttarieven omhoog, maar was er door de economische crisis minder werk, wat leidde tot faillissementen onder vrachtvervoerders. De tweede golf begon na de verhoging van de heffing met 25 procent op beduidend grotere schaal, van Europees Rusland tot het Verre Oosten. "Het verschil met de eerste actiegolf is dat we nu beter georganiseerd zijn", zegt Roedametkin. Vooral in Kaukasus-republieken als Dagestan en Tsjetsjenië sloten grote aantallen boze truckers zich aan bij de protesten en liepen de emoties soms hoog op. Roedametkin en collega's maakten op de weg duizenden kilometers om hun collega's daar persoonlijk een hart onder de riem te steken. Maar ook nu zwijgt de Russische televisie in alle talen. Uit frustratie is het eisenpakket intussen uitgebreid. De chauffeurs willen dat de regering opstapt en zeggen hun vertrouwen in president Poetin op. Net als voorheen blijft het moeilijk een vuist te maken, zeker in Moskou, waar alle bewegingen van het vrachtverkeer scherp in de gaten worden gehouden.

