Russische tak ING betrokken bij witwasmachine

ING heeft via een vestiging in Rusland honderden miljoenen euro laten passeren van bedrijven die deel uitmaken van een grote witwasmachine, opgezet door de Russische Troika Bank. En dat terwijl de bank wist dat de bedrijven mogelijk betrokken waren bij witwassen. Al in 2009 deed ING zelf een melding bij de Belgische toezichthouder over één van de bedrijven, die ook bankierde bij de Litouwse Ukio Bank.

Lees verder na de advertentie

Dat blijkt uit interne documenten van Ukio Bank, die in handen zijn van onderzoekscollectief OCCRP en werden gedeeld met Trouw, platform voor onderzoeksjournalistiek Investico en De Groene Amsterdammer. De documenten leggen de ‘Troika Laundromat’ bloot, de witwasmachine die werd opgezet door de Troika Bank, die via de Ukio Bank in Litouwen miljarden aan verdacht geld naar Europa liet stromen.

Het bedrijf waar het om draait, is het Cypriotische Popat Holdings, dat van 2006 tot zeker 2013 een bankrekening heeft bij ING in Moskou. Popat wordt beheerd en aangestuurd door de Russische Troika Bank, en heeft eveneens een bankrekening bij het ­Litouwse Ukio. Vanuit Popat schieten honderden miljoenen heen en weer naar andere bedrijven in de witwasmachine. Contracten die de betalingen moeten rechtvaardigen, worden ondertekend door Armeense stromannen.

Op de ING-rekening van Popat in Moskou komt bijna 350 miljoen euro binnen van bedrijven uit de Troika-wasmachine. Ruim 250 miljoen daarvan komt van de bankrekening van Popat in Litouwen. Uit de gelekte documenten blijkt dat Popat op die ­Litouwse bankrekening tientallen miljoenen ontvangt van een Panamees bedrijf. Dat geld wordt dezelfde dag nog doorgesluisd naar ING in Moskou. Wat er vervolgens met het geld gebeurt, is onbekend.

Digimarket Popat is niet het enige bedrijf uit de witwasmachine dat bij ING in Moskou bankiert. Ook Digimarket Holdings heeft tot zeker 2013 een bankrekening bij ING in Rusland en boekt ruim acht miljoen euro van een eigen bankrekening bij Ukio Bank over naar de Russische ING-rekening. ING kaartte zelf in 2009 bij de Belgische toezichthouder aan dat zogeheten correspondentrekeningen bij ING in België mogelijk werden misbruikt om geld wit te wassen. Het ging om rekeningen op naam van Ukio Bank, die worden gebruikt om internationale betalingen te doen. Uit onderzoek van de Belgische anti-­witwasautoriteit bleek dat er naar schatting 1,7 miljard euro via die weg is witgewassen. Afgelopen september schikte ING ­Nederland nog voor 775 miljoen euro met het Openbaar Ministerie In het Belgische onderzoek werden 220 offshore bedrijven geïdentificeerd die bankierden bij Ukio en geld betaalden via ING in België, waaronder Popat. Uit dit onderzoek bleek dat de eigenaren van die bedrijven betrokken waren bij onder meer belastingfraude, corruptie, verduistering, oplichting en georganiseerde misdaad, zo meldt het Belgische weekblad Knack. Het Belgische federaal parket en de Litouwse autoriteiten onderzochten de zaak. De Litouwse procureur Venskunas zegt tegen OCCRP dat de zaak strandde, omdat er onvoldoende bewijs was dat het geld een criminele oorsprong had. Afgelopen september schikte ING ­Nederland nog voor 775 miljoen euro met het Openbaar Ministerie, omdat het Nederlandse filiaal volgens het OM jarenlang ‘volstrekt onvoldoende’ deed om witwassen te voorkomen en ‘vele witwas- en corruptiesignalen heeft gemist’. Hierdoor konden de ­rekeningen van ING door criminelen worden misbruikt, aldus het OM. ING gaat niet in op vragen over deze kwestie, omdat het ‘nooit informatie geeft over individuele klantrelaties’, zegt een woordvoerder van de bank.

Bankaandelen onderuit na berichten over Troika Laundromat Verschillende Europese banken die opduiken in het onderzoek naar de witwasmachine die door de Russische Troika Bank werd opgezet kregen gisteren harde klappen op de beurs. Vooral de Oostenrijkse Raiffeissenbank moest het ontgelden. De bank zou aanwijzingen hebben genegeerd dat rekeningen werden gebruikt om geld wit te wassen. De Amerikaanse investeerder Bill Browder diende een aanklacht tegen de bank in, omdat het bedrijf geld van de Magnitsky-fraude zou hebben witgewassen. De Oostenrijkse openbaar aanklager bevestigde die aanklacht gisteren. Raiffeissen verloor meer dan 10 procent op de beurs. Ook Nederlandse banken noteerden lager. ABN Amro verloor in de ochtend 5 procent na het nieuws dat een bankrekening bij een aan Royal Bank of Scotland verkocht onerdeel ruim 190 miljoen euro uit de witwasmachine liet passeren. De koers van de bank trok later bij en sloot ruim 1 procent lager. ING verloor ruim 3 procent na het nieuws dat de bank in Moskou een bedrijf bleef bedienen, waarvan het wist dat die mogelijk betrokken was bij witwassen.