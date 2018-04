Russische overheid blokkeert chatapp Telegram: 'Privacy is niet te koop'

Gestraft worden omdat de privacy van gebruikers wordt gerespecteerd. Het overkwam chatapp Telegram maandag. De berichtendienst, ontworpen door twee broers uit Rusland, is door de Russische telecomwaakhond in eigen land geblokkeerd omdat Telegram geen data met de Russische overheid wil delen. De maatregel komt op een moment dat Facebook onder het vergrootglas ligt omdat de Amerikaanse dienst gebruikersdata juist aan de ­lopende band deelt.

Rusland wil dat zijn geheime dienst FSB – de voormalige KGB – toegang krijgt tot versleutelde berichten van Telegramgebruikers, en noemt als reden het opsporen van (mogelijke) terroristen. Telegram voelt niets voor het voorstel van de FSB en ligt daarom al een jaar in de clinch met Russische autoriteiten. Na een rechtszaak kwam maandag het moment dat Telegram op zwart moest in Rusland.

Privacy is niet te koop, en mensenrechten moeten niet opgegeven worden uit angst of hebzucht Mede-oprichter Pavel Doerov

Officieel tenminste. De beperking betekent niet dat de ongeveer 15 miljoen Russische Telegramgebruikers geen berichten meer kunnen sturen. De chatapp heeft een speciale functie (VPN) geïnstalleerd waarmee mensen de blokkade kunnen omzeilen. Dat is handig voor Russische leden van de regering die op zoek moeten naar een nieuw communicatiekanaal. Telegram werd door het Kremlin onder meer gebruikt om journalisten te voorzien van informatie.

Mede-oprichter Pavel Doerov vroeg Telegramgebruikers maandag vooral rustig te blijven, bij storingen de app niet te verwijderen en updates in de gaten te houden. Die oproep deed Doerov via zijn account op VKontakte, de Russische tegenhanger van Facebook, dat ook is opgericht door de Russische broers. Samen met zijn broer Nikolai moest Pavel Doerov VKontakte na druk van de Russische autoriteiten verkopen aan een miljardair die loyaal is aan het Kremlin. In een interview met persbureau Bloomberg beloofde Doerov dat hij Telegram nooit zou verkopen. “Dat is een ­levenslange garantie”, zei Doerov die de privacy van zijn gebruikers tegen geen enkel bod te grabbel wil gooien.

Mensen lopen langs de papieren vliegtuigjes (het logo van Telegram) die door activisten op de stoep van de Russische telecomtoezichthouder in Sint Petersburg zijn neergelegd. © AP

Eventuele sancties van de Russische autoriteiten heeft Doerov naast zich neergelegd. In een reactie – via Telegram – zei de Rus maandag: “Bij Telegram hebben we de luxe ons geen zorgen te hoeven maken over omzet of advertentieverkopen. Privacy is niet te koop, en mensenrechten moeten niet opgegeven worden uit angst of hebzucht.”

De reactie is tevens een stoot onder de gordel van Facebook-oprichter Mark Zuckerberg, met wie Pavel Doerov vaak is vergeleken. Zuckerberg en zijn dienst worden in eigen land (de VS) ook bekritiseerd, maar juist omdat privacy niet goed geborgd wordt. Facebook deelt volgens politici te veel gebruikersgegevens en informatie, en doet dat puur uit eigen gewin. Met die bundels data in de hand verkoopt ­Facebook voor miljarden dollars aan advertenties. Toen Facebook ’s werelds grootste chatapp WhatsApp kocht, stapten veel mensen zelfs over op Telegram. Ook Nederlandse gebruikers zagen hun berichtjes liever niet verdwijnen in de zak van Zuckerberg.

Terroristen zouden de app gebruiken om plannen te beramen, en ook in de onderwereld is Telegram geen onbekende

De vergelijking tussen Doerov en Zuckerberg gaat dan ook deels mank. De Rus heeft met Telegram een app gebouwd waarin het mogelijk is volledig anoniem met andere mensen te chatten, zelfs een telefoonnummer is niet nodig. Waar de servers van Telegram staan, is onbekend, evenals wie er voor het bedrijf werken.

Die anonimiteit maakt Telegram in bepaalde landen populair. In Rusland, maar bijvoorbeeld ook in Iran, waar 40 miljoen mensen ondanks een blokkade gebruik maken van de ­berichtendienst. Wereldwijd heeft ­Telegram 200 miljoen maandelijkse gebruikers.

De dienst is niet onomstreden, wederom vanwege het anonieme karakter. Terroristen zouden de app gebruiken om plannen te beramen, en ook in de onderwereld is Telegram geen onbekende. Oprichter Doerov verwees die kritiek maandag niet voor het eerst naar de prullenmand: zonder ­Telegram vinden extremisten wel een ander kanaal om te communiceren, zei Doerov.